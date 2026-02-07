Türk Boğazları'ndan 84 Bin Gemi Geçti - Son Dakika
Ekonomi

Türk Boğazları'ndan 84 Bin Gemi Geçti

07.02.2026 11:14
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen yıl toplam 84.640 gemi geçti, deniz yolu taşımacılığı arttı.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, geçen yıl toplam 84 bin 640 gemi geçti.

AA muhabirinin, Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türk boğazları, uluslararası on binlerce gemiye geçiş sağlamaya devam ediyor.

ABD'nin, birçok ülkeye uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleriyle, küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği 2025'te, Türk boğazları stratejik önemini korudu.

Deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden olan Türkiye'nin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, geçen yıl toplamda 84 bin 640 gemi geçti.

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin 172, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 44 bin 468 olarak hesaplandı.

Tiplerine göre sınıflandırıldığında, boğazlardan geçen gemilerin 28 bin 594'ü genel kargo, 15 bin 559'u dökme yük, 10 bin 659'u ise konteyner gemisi oldu.

Boğazlardan bu dönemde toplamda 1 milyar 585,3 milyon gros tonluk gemi geçerken kılavuz alan gemi sayısı da 48 bin 579 olarak kayıtlara geçti.

Deniz yoluyla yük taşıması arttı

Deniz yoluyla yapılan yurt dışı yük taşımaları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 ton oldu.

Söz konusu dönemde, limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 142 milyon 784 bin 2 tona ulaştı.

Yurt dışı limanlarından, limanlara gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 271 milyon 632 bin 303 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl boğazlardan geçen gemilerin türü ve ağırlığına göre istatistikleri ise şöyle:

İstanbul BoğazıÇanakkale BoğazıTOPLAM
Geçen Gemi40.17244.46884.640
Toplam Gross Ton619.298.004966.023.6101.585.321.614
Kılavuz Alan24.60823.97148.579
Genel Kargo Gemisi14.72413.87028.594
Dökme Yük Gemisi7493806615.559
Konteyner Gemisi3991666810.659

Kaynak: AA

Denizcilik, Çanakkale, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

