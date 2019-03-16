Son Dakika Haberleri: Türk-Bulgar Gümrük İdareleri Toplantısı Kapıkule'de Yapıldı

Türk-Bulgar Gümrük İdareleri Toplantısı Kapıkule'de Yapıldı

46 dakika önce

Edirne Kapıkule ve Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapılarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı yapıldı.

Türk-Bulgar Gümrük İdareleri Toplantısı Kapıkule'de Yapıldı, System.String[]
Edirne Kapıkule ve Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapılarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı yapıldı.

Edirne'de, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve beraberindeki heyet ile Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı Georgi Kostov ve heyeti Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapılarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere, Kapıkule VIP Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede Türk-Bulgar gümrükleri arasındaki tır geçiş işlemlerini hızlandırmak amacıyla yapılacak uygulamalar ile ortak çalışmalar ve işbirliği noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapılarında incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı.

Toplantıya Türk heyetinde Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Sefer, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Lütfü Kop, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Engin Derya Tayfun, Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe ve Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Bulgar heyetinde ise İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Müdürü Svetlan Kıcıkov, Burgaz Gümrük Müdürü Boyka Gaşeva, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Smyan Ilıev katıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, Güncel
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