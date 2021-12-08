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Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu - Son Dakika

Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu

08.12.2021 10:48

Sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş, son yaptığı kazının görüntülerini paylaştı. Söz konusu paylaşımda, kazdığı çukurdaki taşı kaldıran Türk definecinin altın dolu küp bulmasıyla sevinçten havalara uçtuğu görüntülendi.

Türkiye'de en çok merak edilen aktivitelerin başında gelen ancak izinsiz gerçekleştirilmesi durumunda soruşturma başlatılan definecilikle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Yine sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü, büyük ilgiyle karşılandı.

KÖPEĞİ DE YANINDAYDI

Türk defineci dağlık arazide uzun süredir devam ettirdiği aramaları sonucu bir noktada karar kılarak kazı yapmaya başladı. Daha sonra önüne çıkan dev taşı iple bağlayan defineci, var gücüyle taşı yerinden kaldırarak altındaki toprak parçasına ulaştı.

ALTIN DOLU KÜPÜ BULDU

Hemen son engel olan toprak tabakasını da kazmaya başlayan Türk defineci, bulduğu altın küpü heyecan içerisinde açarak içerisindeki altınları gördü. Bu sırada yanındaki köpeğiyle mutluluğunu paylaşan definecinin büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu

Türkiye, Define, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu - Son Dakika
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