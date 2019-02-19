Son Dakika Haberleri: Türk Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi Faaliyete Başladı

Türk Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi Faaliyete Başladı

2 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Bursa Şubesi, faaliyetlerine başladı.

Türk Dil ve Edebiyat Derneği Bursa Şubesi Faaliyete Başladı, System.String[]
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Bursa Şubesi, faaliyetlerine başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Ördekli Kültür Merkezi'nde "İstiklal ve İstikbal" ile "Dil ve Kimlik" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan derneğin Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, dilin kimliği yansıtan ayna gibi olduğunu belirterek, "Kültür ve medeniyetlerimizi barındıran çalışmalar yaparak Bursa'da güzel işlere imza atılacağından kuşkumuz yok. Bu güzel başlangıç için TDED Bursa Şubesini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

TDED Bursa Şube Başkanı Muhammed İkbal Bakırcı da kimlik ve dil bilincinin önemine değinerek, şube faaliyetleri ve planladıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Bilal Kemikli ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu "İstiklal ve İstikbal" ile "Dil ve Kimlik" temalı düşüncelerini paylaştı.

BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Zinnur Kanık da musiki dinletisiyle etkinliğe katkı yaptı.

Programın sonunda dernek yöneticilerince Kemikli, Mengüşoğlu ve Kanık'a özel cam sanatından altın varak işlemeli, kufi hat eseri Besmele çalışması hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: AA

İstikbal, Türkiye, Edebiyat, Bursa, Kültür Sanat
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