Türk diplomat Köse'yi şehit eden saldırganlardan 2'si idam edilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk diplomat Köse'yi şehit eden saldırganlardan 2'si idam edilecek - Son Dakika Dünya

Türk diplomat Köse'yi şehit eden saldırganlardan 2'si idam edilecek

6 saat önce

Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden saldırganlardan 2'si için idam kararı aldı.

Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nin, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.

6 KİŞİYE CEZA VERİLDİ

Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

RESTORANDA ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

Türk diplomat Köse'yi şehit eden saldırganlardan 2'si idam edilecek
3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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