Türk dönerine sertifikasyon geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, "Dönere sertifikasyon getirme anlamında Cumhurbaşkanımızın önerisiyle Tarım ve Orman Bakanlığıyla ciddi çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarının sonucunda inşallah yakın zamanda dönere bir sertifikasyon kazandıracağız" dedi.



Türk mutfağının önemli lezzetlerinden döner hem yurtiçinde hem de yurtdışında çokça tüketilen gıdaların başında geliyor. Söz konusu gıda olunca hijyenik ve sağlıklı olması herkesin dikkat ettiği konular başında geliyor. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED ) Başkanı Mehmet Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Türk dönerine sertifikasyon getireceklerini söyledi. Mercan, döner üretim noktalarıyla döner satan noktaları birbirinden ayıracaklarını, yani çiftlikten çatala kadar olan süreci, izlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik noktasındaki sorunu ortadan kaldırmış olacaklarını aktardı.



"Türk döneri artık sahipsiz değildir"



Sertifikasyon konusunda bilgi veren Mehmet Mercan, "Anadolu'nun eşsiz lezzeti olan Türk döneri artık sahipsiz değildir. Dönerin savunucusu ve koruyucusu federasyonumuzdur. Bu konuda 2019 yılında çok ciddi çalışmalar yaptık. Dönere sertifikasyon getirme anlamında Cumhurbaşkanımızın önerisiyle Tarım ve Orman Bakanlığıyla ciddi çalışmalarımız oldu. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız bir çalıştayımız oldu. Bu çalışmalarının sonucunda inşallah yakın zamanda dönere bir sertifikasyon kazandıracağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Bakanlık da bunu doğru buluyor. Döner üretim noktalarıyla döner satan noktaları birbirinden ayırıyoruz. Yani çiftlikten çatala kadar olan süreci, izlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik noktasındaki sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Toplum sağlığını ön planda tutuyoruz" dedi.



"Dönercileri kontrol ederken yapısını bozmadan pişmiş ve çiğ dönerden numuneler alınacak"



Pişmiş ve çiğ dönerden numuneler alınabileceğini vurgulayan Mercan, "Bu zaman kadar et piştikten sonra döner tanımı aldığından dolayı kontrolörler ve bakanlığımız sadece pişmiş dönerden numune alabiliyordur. Çiğ dönerden tağşiş, hileyi ve yağ oranlarını kayıt altına almıyordu. Federasyonun çalışması neticesinde artık çiğ dönerden de hile ve tağşişi kontrol edebilmek için numuneler almayı bakanlık kabul etmiş durumda. Çok yakında da bu konuda bakanlık, sahadaki dönercileri kontrol ederken yapısını bozmadan pişmiş ve çiğ dönerden numuneler alacak" diye konuştu.



Mercan sözlerini şöyle tamamladı: "Türk döneri global markaların tahtını bozmuş, global fast food lobilerin önüne geçmiş milli kültür yiyeceğimizdir. Döner, Türkiye'nin kültür elçisidir, Türkiye'nin zenginliğidir. Hak ettiği itibarın yeniden tesis edilmesi için federasyonun çok ciddi çalışmaları vardır". - İSTANBUL