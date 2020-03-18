Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinden sanal gezi imkanı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinden sanal gezi imkanı - Son Dakika

Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinden sanal gezi imkanı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müzelerin geçici bir süreliğine kapılarını kapatması üzerine Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi hayata geçirdiği 360 derece sanal gezi imkanıyla öğrenciler ve veliler için yeni öğrenme deneyimi sundu.

Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinden sanal gezi imkanı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında müzelerin geçici bir süreliğine kapılarını kapatması üzerine Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi hayata geçirdiği 360 derece sanal gezi imkanıyla öğrenciler ve veliler için yeni öğrenme deneyimi sundu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada göre, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimin aksamadan yürütülmesi çalışmalarına katkı sunan Anadolu Üniversitesi, 360 derece sanal gezi platformuyla tarih ve özellikle İslam, bilim ve tarih derslerine önemli katkı sağlıyor.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinin tüm eser ve bilgileri sanal olarak evlere taşınıyor.

Kadim Türk-İslam medeniyetini oluşturan bilim, kültür ve sanat değerlerini tanıtmak ve yeniden hatırlatmak amacıyla oluşturulan ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi için hazırlanan sanal gezi, dinleyerek, okuyarak ve izleyerek öğrenme deneyimi sağlıyor.

Sanal gezide ziyaretçileri öncelikle Türk dünyasının ilk edebi metni olan Orhun Abideleri karşılıyor. Ziyaretçiler, Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin anıtlarında ne yazdığını Türkçe olarak okuyup bilgisayarlarına indirebiliyor.

Milli Mücadele'nin görselleştirildiği "Atatürk ve İstiklal Harbi Panoraması" bölümünde bu dönem görsel olarak sunuluyor. Müzenin meydanında Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel Anadolu mimarisinden esinlenerek hazırlanan yapılar bulunuyor. Bu yapılar içinde Uluğ Bey'den Ali Kuşçu'ya, Cezeri'den Farabi'ye, Mimar Sinan'dan Mirim Çelebi'ye, Heysem'den Salih Zeki Bey'e kadar 40 Türk-İslam düşünürü animasyon ve materyal destekli olarak tanıtılırken, her bilim insanı için hazırlanan PDF ve videolarla zengin bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Ayrıca, merkezin alt katında yer alan 16 Türk devleti rölyefleri ve Musiki Tarihi Salonu'nda Türk-İslam coğrafyasından 216 enstrüman görsel olarak tanıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitelerin bulunduğu şehrin ve ülkenin topluma hizmet faaliyetlerini geliştiren kurumlar olduğunu vurguladı.

Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "El Cezeri'yi, Uluğ Bey'i, Ali Kuşcu'yu, Farabi'yi, Itri'yi, Mimar Sinan'ı, İbn Sina'yı, Ömer el-Hayyam'ı bilen ve kendilerinden feyz alan nesiller yetiştirmek Anadolu Üniversitesinin topluma hizmete yönelik öncelikli çalışma alanlarından biridir." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04 Kaynak: AA

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