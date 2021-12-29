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"Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi - Son Dakika

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi

29.12.2021 16:19
"Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da yapılacak çalışmalar, tanıtım toplantısında duyuruldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da yapılacak çalışmalar, tanıtım toplantısında duyuruldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, kentin ana karakteristik özelliğini Osmanlı'dan aldığını söyledi.

Canbolat, Bursa'nın Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm kentidir, kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el sanatları ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler arasına seçilmiştir. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa'ya bu gücü veren birçok parametre vardır." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle kültür başkenti seçilmesini anlamlı bulduklarını ifade etti.

Şehrin turizmden aldığı payı artırmak istediklerini aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Şehrimizin bilinirliğini artırmak için Bursa'ya gönül vermiş tüm paydaşlarımızla devamlı çalışıyor ve yeni projeler üretiyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenliyoruz. Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri olan Uluslararası Bursa Festivali'nin 59'uncusunu bu yıl ağustos ayında gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde de ata sporları, sergiler, TÜRKSOY kültür sanat faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, Türk Dünyası Müzeler Buluşması gibi birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Bizim arzumuz, TÜRKSOY ile bu iş birliğini artırmak ve şehrimizin tanınırlığını tüm dünyada sağlamak. 2022 yılı, Bursa için önem arz eden, yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa'da bir araya geldiği bir yıl olarak öne çıkacak. 2022, Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin vefatının 600'üncü anma yılı, aynı zamanda Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları da bu yıl İznik ilçesinde gerçekleştirilecek. Tüm bunların yansıra Bursa'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine de dahil edilmesiyle 2022, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için şehrin tanıtımı, değerlerinin dünyaya anlatılması, turizm ve hizmet sektörünün canlanması ve yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin kent ekonomisine ciddi katkı sunmasının beklendiği bir yıl olacak."

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti logosu tanıtıldı

Şehrin Türk Dünyası Başkenti seçilmesiyle, Türk dünyası temalı kitap fuarı düzenlenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Türk dünyası dergileri ve edebiyatçıları buluşması, Türk ozanları buluşması, Altaylar'dan Uludağ'a şairler buluşması gibi etkinlikler yapılacak.

Sinema ve sahne sanatları alanında Türk dünyasına katkı sağlamak amacıyla, Türk dünyası temalı kısa film yarışması, belgeseller, film festivali, tiyatro festivali gibi etkinliklerle sanat severlere güzel anlar yaşatılması da hedefleniyor.

Türk dünyası ülkeleri ile 21 Mart'ta her yıl büyük coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle Bursa'da kutlanacak ve büyük bir açılış programı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, tanıtım programında, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti logosu ilk kez gösterildi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi

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Türk kültürü, Türk Dünyası, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'nın yol haritası belirlendi - Son Dakika
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