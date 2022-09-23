Türk Eczacıları Birliği Başkanı: Eczacılar, Depolara Olan Borçları Ödemek İçin Kredi Çekiyorlar, Kredileri Kapatmak İçin Başka Bir Kredi Alıyorlar - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı: Eczacılar, Depolara Olan Borçları Ödemek İçin Kredi Çekiyorlar, Kredileri Kapatmak İçin Başka Bir Kredi Alıyorlar

23.09.2022 15:14

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, “Eczacıların ekonomik sorunları var. Eczacılar, depolara olan borçları ödemek için kredi çekiyorlar, kredileri kapatmak için başka bir kredi alıyorlar. Burada çok ciddi sıkıntılar var” dedi.

Haber: CEYLAN SAĞLAM - Kamera: ÜNAL AYDIN

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Eczacıların ekonomik sorunları var. Eczacılar, depolara olan borçları ödemek için kredi çekiyorlar, kredileri kapatmak için başka bir kredi alıyorlar. Burada çok ciddi sıkıntılar var" dedi.

Arman Üney, kamuda çalışan eczacıların beklentilerini karşılamayan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ni ve 16 Ekim'de Ankara'da yapacakları eczacı mitingini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Üney, şunları söyledi:

"ECZACILAR, DEPOLARA OLAN BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYORLAR, KREDİLERİ KAPATMAK İÇİN BAŞKA BİR KREDİ ALIYORLAR"

"Sahada eczacılar çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yaşadıkları sıkıntılar, en başta ekonomik sıkıntılar. Çünkü ilaç fiyat kararnamesi var, 13 yıl önce düzenlenmiş ve daha sonra yapılan küçük düzenleme sahadaki sorunlara bir çözüm oluşturmamış. Bu anlamda biz eczacılar, bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Eczacıların ekonomik sorunları var. Eczacılar, depolara olan borçları ödemek için kredi çekiyorlar, kredileri kapatmak için başka bir kredi alıyorlar. Burada çok ciddi sıkıntılar var. Biz de yaşanan tüm bu sıkıntılara, eczacıların ekonomik sıkıntılarına, eczacıların itibarsızlaştırılmasına, kamudaki meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara, kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerine, genç meslektaşlarımız okullarından mezun olduktan sonra onlara yapılmayan düzenlemelere ve eczacılara verilmeyen meslek hakkına 'dur' demek istiyoruz. Dolayısıyla 16 Ekim'de tüm Türkiye'deki eczacılar, eczane çalışanlarımız, fakültelerde okuyan genç meslektaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte Ankara'da miting meydanında olacağız.

"HEM TABAN HEM TAVAN ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN YAPILDIĞI HAVUZLA İLGİLİ DE DÜZENLEMELERİN YAPILMASI LAZIM"

Burada, kamuda yapılan düzenleme ile ilgili birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Bir ek ödeme yönetmeliği yayınlandı. Burada, her zaman hekim, diş hekimi ile birlikte anılan eczacılar ile ilgili bir düzenleme yapılmadı. Hekim ve diş hekimlerinde 2,66 puan yapılan düzenlemede, maalesef eczacılara hiç yapmamış gibi 0,5 puanlık düzenleme yapıldı. Aynı zamanda hem taban hem tavan ödemeleri ve ödemelerin yapıldığı havuzla ilgili de düzenlemelerin yapılması lazım. Kamuda fedakarca çalışan meslektaşlarımız, eksi ikinci katta, morgun yanında, hiçbir ses çıkarmadan büyük bir güçle, büyük bir enerji ile, büyük bir fedakarlık ile çalışan kamudaki meslektaşlarımıza da düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Biz, mesleğimizi tüm paydaşlığı ile beraber, bir olarak görüyoruz ve hepimiz birlikte yüksek sesle yaşanan bu haksızlıklara dur diyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Eczacıları Birliği Başkanı: Eczacılar, Depolara Olan Borçları Ödemek İçin Kredi Çekiyorlar, Kredileri Kapatmak İçin Başka Bir Kredi Alıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Eczacıları Birliği Başkanı: Eczacılar, Depolara Olan Borçları Ödemek İçin Kredi Çekiyorlar, Kredileri Kapatmak İçin Başka Bir Kredi Alıyorlar - Son Dakika
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