Teb, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ni Yargıya Taşıyacağını Duyurdu - Son Dakika
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Teb, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ni Yargıya Taşıyacağını Duyurdu

16.08.2022 11:51
Teb, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ni Yargıya Taşıyacağını Duyurdu

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’yle ilgili “Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır” açıklaması yaptı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'yle ilgili "Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır" açıklaması yaptı.

TEB, dün yaptığı yazılı açıklama ile 12 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin iptali için dava açacaklarınıduyurdu. TEB'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MESLEKTAŞLARIMIZ, SÖZ KONUSU DÜZENLEMEDE KENDİLERİNE REVA GÖRÜLENİ DEĞİL HAKKI OLANI İSTEMEKTEDİR"

"Kamuda görev yapan sağlık çalışanlarının alacakları ek ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen ve 12 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" ile kamu eczacılarının görmezden gelinmesi sadece kamuda görev yapan meslektaşlarımızda değil bütün eczacı kamuoyunda haklı bir tepkiyle karşılanmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi akademik geçmişleri ve görev yerlerinde aldıkları risk itibariyle stratejik personel statüsünde çalışan meslektaşlarımız bu yönetmelik ile yok sayılmıştır. Sağlık sisteminin gizli kahramanları olan meslektaşlarımız, söz konusu düzenlemede kendilerine reva görüleni değil hakkı olanı istemektedir.

"TEB, ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN BU DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN KONUYU YARGIYA TAŞIMA KARARI ALMIŞTIR"

Düzenlemeye ilişkin itirazlarımızı içeren basın açıklamamızda Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz eylem planımız doğrultusunda bütün meslektaşlarımız hak ettikleri değeri alana kadar omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği kamu eczacılarının yaşadığı ücret adaletsizliğini derinleştiren, sağlık personeli arasındaki çalışma barışını bozan bu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıma kararı almıştır."

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teb, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ni Yargıya Taşıyacağını Duyurdu - Son Dakika

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