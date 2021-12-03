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Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık - Son Dakika

Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık

03.12.2021 10:09
Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık

Erkek yazarların egemen olduğu Türk edebiyat dünyasında yeni kurulan bir yayınevi pozitif ayrımcılık yapacağını açıkladı.

Erkek yazarların egemen olduğu Türk edebiyat dünyasında yeni kurulan bir yayınevi pozitif ayrımcılık yapacağını açıkladı. Kapılarının kadın yazarlara açık olduğunu söyleyen Memonto Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, "Ne kadar çok kadının kitap yazmasını sağlayabilirsek, kadına şiddetin önüne o kadar engel koyabiliriz" dedi.

Edebiyat dünyasında erkek yazarların sayısı ve görünürlüğü kadınlara göre fazla. New York Times'ın en çok satan kitaplar listesine göre, 1950'lerde her 4 yazardan yalnızca biri kadındı. Memonto Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, "50 yıl sonra yeni yüzyılla birlikte kadın yazarların sayısı ivme kazansa da edebiyat dünyası hala erkek egemen. Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazananları incelerseniz, yalnızca 59'unun kadın olduğunu görürsünüz. Edebiyattaki cinsiyet eşitliği tablosu ülkemizde de iç açıcı değil. Vikipedi'de 'Türk kadın yazarlar listesi 'başlıklı bir sayfa olduğu halde erkekler için sayfa açılmamış olması bile bunun net bir göstergesi. Kadın yazarlara pozitif ayrımcılık yapmak üzere Memonto Mori Yayınları'nı kurdum" dedi.

KADIN VE GENÇLERİ ÖNCELEYECEK

Yayınevinin kadın yazarların yanı sıra gençlere de kapılarını açacağını söyleyen Nurcan Ezel Hümay, "Kadın yazarları önceleyecek yayınevi hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Memonto Mori sayesinde ideallerine kavuşamayan birçok yazar, yeteneğini değerlendirme fırsatını bulacak" dedi.

25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Hümay, "Kadınların duygu ve düşünce dünyasını anlamadan, kadına şiddeti sona erdirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kitaplar bunun için çok iyi bir araç. Kalemi kuvvetli kadınlar ne kadar çok kitap yazarsa ve onları ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek, kadınları aynı oranda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Karşısındaki kadını anlayan bir erkek, onunla empati kurabilir. Ancak bu şekilde kadına şiddetin önüne bir engel daha koyabiliriz" dedi.

"KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ VARLIĞI SADECE YÜZDE 30'LUK BİR AZINLIK"

İş dünyasına dair yapılan araştırmaların dünya genelinde kadın istihdamının yeterli olmadığını ve gelecek 10 yılda da beklenilen seviyeye de ulaşılamayacağını belirten Memonto Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, " Türkiye'de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 30'ken, kadın yöneticilerin varlığı ise sadece yüzde 12,2'lik bir orana sahip. Buna rağmen yapılan bilimsel araştırmalar ise ilişki yönetimi, aynı anda birden fazla işi yapabilme, sonuç odaklılık gibi kritik konularda kadınların daha yetkin olduğunu gösteriyor. Bu noktada kadınların iş hayatında duygusal güdülerle hareket edeceğini öne sürülen kalıplaşmış yargıların artık bırakılması gerektiğini ve kadınların birçok dinamiği birlikte yürüterek kariyerlerinde de başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 20 yıllık iş tecrübemi aktardığım Memonto Mori Yayınları'yla kadın yazarlara destek olabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

TÜRK EDEBİYATI'NDA KADIN HAKLARI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kadınlara karşı oluşan yargıların edebiyat dünyasında da devam ettiğini ifade eden Nurcan Ezel Hümay, "Türk Edebiyatı'nda da kadın yazarlar tarafından kadın hakları yıllardır sorgulanıyor ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda eser kaleme alan kadın yazarlar sayesinde kadınların birçok problemi toplum tarafından daha net anlaşılıyor. Bu sebeple kadın yazarlarımızı çok önemsiyorum ve Memento Mori Yayınları olarak kapılarımızı ardına kadar kadınlarımız için açıyoruz. Yayınevi olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda eli kalem tutan nice kadın yazarımızı edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.


Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık
Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Edebiyatı'nda cinsiyet eşitliği mücadelesi; yayınevinden pozitif ayrımcılık - Son Dakika
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