Son Dakika Haberleri: Türk Eğitim-Sen'den eğitimcilere şiddete tepki
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Türk Eğitim-Sen'den eğitimcilere şiddete tepki

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen'den eğitimcilere şiddete tepki, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Aydın, Hürriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını söyledi.

Şiddet olaylarının önüne geçilmesi için hukuki tedbirler alınması gerektiğini belirten Aydın, "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet meselesi, eğitim hayatımızın en öncelikli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan, hatta canına kast edilen öğretmenlerimiz, yüreklerimizi dağlamaktadır." dedi.

Şiddet olaylarının eğitim çalışanları arasında can güvenliği endişesine yol açtığını savunan Aydın, şunları kaydetti:

"Şiddet olayları, eğitimcilerimizin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Öğretmene şiddet, yalnızca adli boyutu olan bir problem değil, aynı zamanda bir eğitim sorunu halini almıştır. Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının ortadan kaldırılması için toplumsal seferberlik haline ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Öğretmene verdiğimiz değer, aslında ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz değerdir. Bu nedenle öğretmenlerimizin can güvenliğini sağlamak için yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu tür şiddet olaylarında kişinin şikayeti gözetilmeksizin kamu davası açılmalıdır."

Aydın, basın açıklamasının ardından şiddeti önlemek amacıyla alınması gereken tedbirleri içeren mektubu PTT merkez şubesinden Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Türk Eğitim Sen, Çorum, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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