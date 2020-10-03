Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor - Son Dakika

Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor

Türkiye'deki hizmet ağını genişletme açılımı yapan Türk Eximbank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle 21'inci şubesini Kahramanmaraş'ta açacak.

Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor, System.String[]

Türkiye'deki hizmet ağını genişletme açılımı yapan Türk Eximbank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle 21'inci şubesini Kahramanmaraş'ta açacak.

Türk Eximbank'ın hedefleri arasında yer alan yeni finansman ürünlerinin ihracatçılara sunulmasına önemli katkılar sağlarken, şube ile bölge ihracatçıları bankanın kredi ve sigorta programları hakkında daha hızlı ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezleri arasında yer aldığını söyleyen KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, tekstil sektörü başta olmak üzere birçok alanda entegre fabrikalarla ekonominin kahramanı olduğunu belirtti.

Balcıoğlu, "Beş milyar doları aşan sanayi üretimi, 2 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmi ile 130 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisinde önemli ölçüde katkı sağlayan Kahramanmaraş, hiç durmadan çalışmaya, üretmeye devam etmektedir. Tekstil, metal mutfak eşyaları, elektrik üretimi, kağıt ve çimento sanayi sektörlerinde de Türkiye'nin önder illeri arasına giren Kahramanmaraş, büyük ölçekli sanayi kuruluşları bakımından 26 şirketi ile ülkemizin en başarılı 8. kentidir" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ın en büyük hedefinin, ihracatta 5 milyar dolar seviyesine ulaşmak olduğunu söyleyen Balcıoğlu, "80'li yılların başından itibaren ihracatını ve ihracat yaptığı ülke sayısı artırarak Türkiye'nin gücüne güç katan Kahramanmaraş, ihracata verilen desteğin karşılığını da fazlasıyla veren şehrimiz ihracatçı firma sayısını 350'nin üzerine çıkarmıştır. Hizmete açılmasına öncülük ettiğimiz lojistik merkezimizin yıllık 6 milyar dolar ticaret potansiyeli bulunmakta ve bu potansiyel hızlı bir şekilde ekonomimize yansıyacaktır. Bu itibarla, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Türk Eximbank Şubemizin kurularak tüm işlemlerin ilimizden yapılacak olması ihracata daha fazla destek sağlamak bakımından çok önemli."

Türk Eximbank Kahramanmaraş Şubesi'nin özel sektörün önünü açarak finansa erişimi güçlendireceğini vurgulayan Balcıoğlu, "İhracatta hacim ve katma değerin artırılması, bu alanda finansal kaynaklara erişimin güçlendirilmesiyle elde edilebilecektir. İhracatın finansmanı konusunda son dönemde çok önemli yeniliklere imza atan Türk Eximbank'ın Kahramanmaraş gibi ihracatla büyüme potansiyeli yüksek şehirlere sağlayacağı destek ülkemiz ekonomisi için de büyük bir önem arz etmektedir. Kahramanmaraş'ın ihracattaki etkinliğini artırarak ülke ekonomisine katkısını yükseltmek ve büyümeye daha fazla pozitif etki üretmek için Eximbank hizmetlerinin Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile birebir buluşmasını sağlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor
Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Eximbank, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank Kahramanmaraş şubesi açılıyor - Son Dakika Ekonomi

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