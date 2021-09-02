Üye Girişi
TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR - Son Dakika

TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR

02.09.2021 14:15

BOLU'da, Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından farklı bölgelerdeki Türk fındığının popülasyonun devam etmesi amacıyla klonlama yöntemiyle dikilen 250'den fazla ağacın yer aldığı proje kapsamında Türk fındığı korunuyor.

BOLU'da, Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından farklı bölgelerdeki Türk fındığının popülasyonun devam etmesi amacıyla klonlama yöntemiyle dikilen 250'den fazla ağacın yer aldığı proje kapsamında Türk fındığı korunuyor. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan, Şuanda ormanlarda Türk fındığını kesimi kesinlikle yasak. Diyelim ki oradaki tür bir şekilde yok oldu. Doğal yayılış alanındaki ağaçlar kaybolsa bile burada biz gen kaynağında muhafaza etmekteyiz. Herhangi bir ihtiyaç durumunda tohumundan ya da aşı kalemi alarak tekrar bunları doğal yayılış alanından almış gibi üreteceğiz? dedi.

Bolu'da, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2004 yılında Türk fındığının doğal yayılış alanlarında yok olması tehlikesine karşı korunmaya alınması ve popülasyon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik proje başlattı. Türk fındığının doğal yayılış alanları olan 9 farklı bölgeden alınan 45 tür, 2008 yılında klonlama yöntemiyle Karacasu beldesinde bulunan 6 dönümlük arazide büyütülen fidanlara aşılandı. Uzun yıllar gözetim altında tutulan 45 çeşit Türk fındığı fidanları ağaç haline getirilerek meyve vermeleri sağlandı. İnsan sağlığı açısından yararlı ekstraktlar içeren Türk fındığının meyve yaprakları ise bilim dünyasında kullanılmak üzere inceleniyor.

Projeyle hakkında bilgi veren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan, '2004 yılında bir proje çalışmamız vardı. Batı Karadeniz bölgesindeki Türk fındığı popülasyonlarının ex-sitü yöntemleriyle korumaya alınması ve genetik çeşitliliğinin araştırılmasına yönelik bir çalışmaydı. Bu çalışmadan ex-sitü korumaya yönelik olan bir çıktı elde ettik. Ex-sitü koruma, türün yayılış alanı dışında farklı bir yerde gen kaynağını korumak anlamını taşımakta. Biz de bu işi yaptık. 2004 yılında ve öncesinde doğal yayılış alanlarını tespit ettik. Oradan tohum örnekleri aldık. Daha sonra tekrar araziye giderek oralardan verileri temsil etmesi için ana ağaçlardan aşı kalemleri aldık. Üretmiş olduğumuz fidanların üzerine aşı kalemlerini aşıladık. Böylece 9 popülasyona ait alan gezilerek 45 tane ana ferde benzer tıpa tıp aynı fertler ürettik. Burada aşı kalemini tercih ederek ana bireyleri temsil eden bireylerle bahçeyi kurmuş olduk.' dedi.

Türk fındığının yaprak ve meyvelerinin insan sağlığına olan yararlarını da tespit ettiklerini söyleyen Arslan, 'Şu anda bu bahçe sadece türü korumak olarak devam etmiyor. Onun dışında Türk fındığının yapraklarında ve meyvelerinde olan farklı ekstraktlar var. Bunları tespit ederek bilim dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Örneğin, tespit edilen fındık meyvelerinde doymamış yağ asitleri yüksek miktarda olduğu belirtilmekte. Doymamış yağ asitleri insan sağlığı açısından faydalı bulunmakta. Ayrıca kandaki glikoz ve insülin miktarını da normal düzeye getirebiliyor. Bu yönüyle de yapraklarında ekstraktlar var. Total kolestrol miktarını düşürdüğü için kalp hastalığı açısından da insanlara yararlı oleik asit miktarı sunmaktadır.' diye konuştu.

Ormanlarda Türk fındığının kesiminin yasaklandığını ve yok olma tehlikesinde genlerinin oluşturulan bahçede muhafaza edildiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu

'Daha projeye başlarken doğal yayılış alanlarını tespit ettik ve bu alanlarda doğal ormanlarda kesiminin yasaklanmasını teklifini ettik ve genel müdürlük bunu uygun buldu. Şuanda ormanlarda Türk fındığını kesimi kesinlikle yasak. Diyelim ki oradaki tür bir şekilde yok oldu. Doğal yayılış alanındaki ağaçlar kaybolsa bile burada biz gen kaynağında muhafaza etmekteyiz. Herhangi bir ihtiyaç durumunda tohumundan ya da aşı kalemi alarak tekrar bunları doğal yayılış alanından almış gibi üreteceğiz.?

TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR
TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR
TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR
TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR

Mustafa Arslan, Batı Karadeniz, Bolu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz 15:58 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu 15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil 15:36 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti 15:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü 15:13 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı 14:46 Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 14:32 Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu

Son Dakika Haberleri
16:01 Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti
15:57 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz
15:55 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı
15:47 Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu
15:35 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil
15:23 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor
15:21 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti
15:14 MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti
15:12 Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban'a katıldığını öne sürdü
15:02 Beşiktaş ve Galatasaray, Mohamed Elneny için birbirine girdi
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı 1 yaşındaki bebeğinin yanında imam nikahlı eşini defalarca bıçakladı         
15:55
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu uğradığı saldırı sonrası yaşadıklarını anlattı: Uyandığımda ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum         
15:40
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor         
15:24
MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti         
15:15
Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var         
15:10
Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Doğal gaz faturası 5 bin 208 TL gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı         
14:37
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 16:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK FINDIĞI BOLU'DA KORUNUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement