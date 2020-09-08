Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'nın adı Hendek'te yaşatılacak - Son Dakika

Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'nın adı Hendek'te yaşatılacak

Hendek merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak olan çok amaçlı spor kompleksi projesinin müjdesini veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Türk futbolunun efsanesi ve Hendek'in değeri olan Süleyman Seba'nın adını verdiğimiz Avrupa standartlarındaki bu...

Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'nın adı Hendek'te yaşatılacak, System.String[]

Hendek merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak olan çok amaçlı spor kompleksi projesinin müjdesini veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Türk futbolunun efsanesi ve Hendek'in değeri olan Süleyman Seba'nın adını verdiğimiz Avrupa standartlarındaki bu projeyi ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, seçim beyannamesinde yer alan ulusal ve uluslararası alanda sporun her branşına hitap edecek olan dev spor kompleksi projesinin müjdesini verdi. Prof. Dr. Ayhan Kızıl Caddesinde bulunan Hendek Belediyesi Atatürk Stadı ile Spor Salonunu kapsayan alanda hayata geçirilecek projenin detaylarını kamuoyuna duyuran Başkan Babaoğlu, "Stadyum ve spor salonu bulunan 34 bin metrekarelik alanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm sportif faaliyetlerin tamamının yapılacağı bu merkezde Bakanlık tarafından hazırlanan tip proje uygulanırken, bu projemiz Türkiye'ye rol model olacak. Avrupa standartlarında olan ve Türkiye'deki ender projelerden biri olan çok amaçlı bu spor kompleksi projesini şehrimize ve ülkemize kazandıracak olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Komplekste yok yok

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır" sözünden yola çıkarak onun gösterdiği hedefte, Türkiye'ye yıllarca örnek gösterilecek bir eseri Hendek'e kazandıracaklarını ifade eden Babaoğlu, "Kompleks içinde yapılacak yeni stadyumda sporcu oteli ve 3 bin kişilik tribün, çok amaçlı 5 ayrı salon, yürüyüş parkurları, tenis kortu, basketbol, hentbol, voleybol ve futsal alanları, suni saha ve alt yapı tesisleri dinlenme ve yeşil alanlar, atış poligonu, fitnes salonu; karate, Jimnastik, Muay Thai, Kick Boks, Judo, Tekvando, gibi sporlar için salonlar yer alacak. Ayrıca engelliler uygun aktivite alanları yer alacağı bu tesis projesini hazırlarken çok büyük heyecan duyduk. Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı bir nesil için yoğun aktivite programları uygulanacaktır" diye konuştu.

Bakanlık destekliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un desteklerini esirgemediğini anlatan Babaoğlu, " Şehrimiz ve gençlerimiz için, sporun teşvik edilmesi için el ele verdik ve güç birliği yaptık. Şehrimizin merkezine kazandırılacak olan bu modern ve model eser, kapsamı ve donanımlarıyla bırakın Sakarya'yı Türkiye'nin sayılı tesisleri arasında yer alacak, uzun yıllar sonra dahi ihtiyaca cevap verebilecek. Tek bir amacımız vardı. Herkesin modern tesislerde spor yapması, sporla vakit geçirmesiydi. Hazırlanan bu proje Bakanlığımız tarafından desteklenince zaman kaybetmeden düğmeye bastık. Birkaç hafta içinde başlıyoruz. Kendi öz kaynak ve nitelikli iş gücümüzle belediyemiz iştiraki TÜRKAY A.Ş. tarafından proje tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Efsanenin adı efsane projede

Komplekse verilecek ismi de açıklayan Başkan Babaoğlu, "Tesise Türk Futbolunun beyefendisi, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış olan Beşiktaş'ın Onursal Başkanı, Hendekli değerimiz rahmetli Süleyman Seba'nın adını vermeyi kararlaştırdık. Hepimizin gurur kaynağı olan Süleyman ağabeyin Türk sporuna katkılarını, onun sporda barış ve kardeşlik çabasını ilelebet yaşatarak bunu gelecek nesillere aktarmak, adını yaşatmak, Sakarya'da da bu modern tesise adını vererek bir ilki hayata geçirmiş olacağız. Hendek'e de bu yakışırdı. Süleyman Seba Spor Kompleksi sayısız branşta sporcuları ağırlayacak, Hendek'in sporda elde ettiği başarıları daha üst seviyelere taşıyacaktır. Seba Spor Kompleksi içinde Atatürk Stadyumu ve Atatürk Salonu adı aynı kalacak. Hendek'imize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Süleyman Seba, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'nın adı Hendek'te yaşatılacak - Son Dakika Spor

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