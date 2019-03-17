Türk Heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu heyetiyle...
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu heyetiyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:55 Kaynak: DHA
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