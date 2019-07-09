Son Dakika Haberleri: TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.
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TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

1 saat önce

İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay,
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
Ergün Atalay, Hükümet, Güncel
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