Türk-İş "ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını açıkladı - Son Dakika

Türk-İş'in araştırmasına göre, ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 482, yoksulluk sınırı 8 bin 86 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ekim ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 482 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 86 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 3 bin 35 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış gösterdi.

Yılın 10 aylık bölümü itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 14,78'i bulurken, gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,59 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,54 olarak hesaplandı.

Yumurta fiyatında artış bu ay da devam etti

Ekim ayında, süt ve yoğurt fiyatında önemli bir değişiklik olmadı ancak peynir fiyatında hareketlenme ve promosyonlu satışlar dikkati çekti.

Kıyma fiyatı arttı fakat kuşbaşı et fiyatı aynı kaldı. Aynı şekilde tavuk fiyatı değişmedi, sakatat ürünlerinin (ciğer, yürek, böbrek) tümünün fiyatında artış tespit edildi. Balık fiyatları ise tezgahlarda artan çeşitlilik ile biraz geriledi.

Yumurta fiyatında artış bu ay da devam etti.

Bakliyat ürünlerinin fiyatlarında kırmızı mercimekteki artış dışında değişiklik olmadı.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı önceki aya göre artarken, bu artış sebzeden kaynaklandı. Geçtiğimiz ay 6,57 lira olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,82 liraya yükseldi.

Eylül ayında 5,94 lira olan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,48 lira olarak hesaplandı. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise 7,59 liradan 7,45 liraya düştü.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Tereyağı ve margarin ile zeytinyağı fiyatı da aynı kaldı ancak ayçiçeği yağı fiyatında artış görüldü. Hesaplamada dikkate alınan ve açıkta kilo olarak satılan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı çok düşük oranda arttı.

Çay ve ıhlamur fiyatının yanı sıra bal, reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.