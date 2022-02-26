Türk iş insanı ABD'de 'Point of Light' ödülüne aday gösterildi - Son Dakika

New York'ta yaşayan girişimci Hakkı Akdeniz, ABD eski Başkanı George Bush tarafından kurulan George HW Bush Vakfı'nca Point of Light ödülüne aday gösterildi.

ABD'de ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz, ABD eski başkanı George HW Bush öncülüğünde sosyal sorunlara hükümet dışı çözümleri teşvik etmek için verilmeye başlanan Point of Light Awards'a aday gösterildi. ABD Başkanları; Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama Point of Light Ödüllerinin onursal eş başkanları arasında yer alıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Bir zamanlar kendisi de evsiz olan Akdeniz, on yıldan fazla süredir New York'taki evsizlere haftanın iki günü pizza ve yaşamsal malzemeler dağıtıyor.