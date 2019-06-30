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Türk judo tarihinde bir ilk gerçekleşti

55 dakika önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında ay yıldızlı milliler finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar müsabakalarında ay yıldızlı milliler finalde Romanya'yı 4-0 yenerek birincilik küsüsüne çıktı.
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın karma takımlar karşılaşmalarını Türkiye, yenilgisiz Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.
Karma takımlar karşılaşmalarında ilk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde İtalya ile mücadele etti. Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut ve Muhammed Demirel, rakiplerini yenerek 4-0 üstünlük sağladığı müsabakanın ardından yarı finale çıktı.
Bu turda Rusya karşısında; Sıla Ersin, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile tatamiye çıkan karma milliler mücadeleyi 4-0 galip tamamlayarak adını finale yazdırdı.
Altın madalya ve şampiyonluk için Romanya ile karşılaşan ümit millilerde Muhammed Demirel, Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek ve Hilal Öztürk rakiplerini yenerek skoru 4-0'a getirdi ve Türkiye, yenilgisiz Avrupa şampiyonu oldu.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:20 Kaynak: DHA
Polonya, Romanya, Avrupa, Spor
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