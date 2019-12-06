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Türk kadın tekvandoculardan tarihi başarı

6 saat önce

Türkiye, kadınlar tekvando branşında tarihinde ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyat kotası aldı.

Türk kadın tekvandoculardan tarihi başarı, System.String[]

Türkiye, kadınlar tekvando branşında tarihinde ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.

Müsabakaların ilk gününde Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de 2020 Tokyo kotası almayı garantiledi ve tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarında kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek. Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda 49, 57, 67 ve +67 kilolarda temsil edilecek.

Kadınlarda ve erkeklerde dörder olimpik sıklette en iyi 16 sporcunun mücadele ettiği Grand Prix Final Müsabakasında Türkiye adına 6'sı kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 sporcu mücadele etti. İlk gün müsabakaları sonunda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün altın madalya, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Müsabakalarda çeyrek finalde bir diğer milli tekvandocu İrem Yaman'ı eleyen Hatice Kübra, yarın Çinli sporcu Zongshi Luo ile altın madalya mücadelesi verecek.

Yarı finalde Çinli Jingyu Wu'ya yenilen Rukiye Yıldırım ise yarın bronz madalya için Güney Kore'den Jae Young Sim ile karşı karşıya gelecek.

İlk gün mücadele eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş çeyrek final, 49 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ilk turda organizasyona veda etti.

Türkiye, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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