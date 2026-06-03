Türk Katılım Bankacılığında Bir İlk Ziraat Katılım’ın Sukuk İhraçları Viyana Borsası’nda İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
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Türk Katılım Bankacılığında Bir İlk Ziraat Katılım’ın Sukuk İhraçları Viyana Borsası’nda İşlem Görmeye Başladı

Türk Katılım Bankacılığında Bir İlk Ziraat Katılım’ın Sukuk İhraçları Viyana Borsası’nda İşlem Görmeye Başladı
03.06.2026 14:37
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Ziraat Katılım, uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini yeni bir kilometre taşıyla güçlendirdi. Banka tarafından uluslararası yatırımcılara yönelik oluşturulan 1,5 milyar USD tavan tutarlı MTN (Medium Term Note) programı kapsamında gerçekleştirilen sukuk ihraçları, küresel piyasalarda yatırımcılarla buluşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, yurt dışından uygun maliyetlerle temin edilen 3 yıl vadeli ve toplam 150 milyon USD tutarındaki iki ayrı sukuk ihracı, Wiener Börse (Viyana Borsası)’nda kote edilerek uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Söz konusu işlem, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olma özelliğini taşıyor.

Viyana Borsası’nda Gong Töreni

Halihazırda toplam 2 milyar USD tutarında sukuk ihracı uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunan Ziraat Katılım,gerçekleştirdiği yeni işlemle birlikte hem dış kaynak çeşitliliğini artırdı hem de Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak teminine katkı sundu. Viyana Borsası tarafından Ziraat Katılım adına organize edilen “Wiener Börse Gong Töreni” uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Prestijli organizasyon, Ziraat Katılım’ın küresel finans piyasalarındaki görünürlüğünü ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini daha da güçlendirdi.

“Ziraat Katılım’ın başarı öyküsünde bir dönüm noktası olacak”

Tören kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin Bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu işlemle birlikte, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracının kote edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziraat Katılım olarak, Türkiye'deki ilk kamu katılım bankasıyız ve son 10 yılda başarılı bir büyüme öyküsüne imza atarak ülkede güçlü bir pazar payına ulaştık. Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz aracılığıyla dünya çapında geniş bir yatırımcı tabanına da ulaştık. Bu önemli etkinliğin Bankamızın başarı öyküsünde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.” Özdemir ayrıca, Ziraat Katılım’ın reel ekonomiyi destekleyen, sürdürülebilir ve katılım esaslı finansman anlayışıyla hem yurt içinde hem de küresel ölçekte sürdürülebilir büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT KATILIM

Genel Müdürlüğü

Ziraat Bankası, Finans, Viyana, Borsa, Banka, Usd, Son Dakika

Son Dakika Ziraat Bankası Türk Katılım Bankacılığında Bir İlk Ziraat Katılım’ın Sukuk İhraçları Viyana Borsası’nda İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

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