Türk Keneviri Tescillenmelidir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk keneviri üretimi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "MÜSİAD olarak bizler, kenevir yerine yerli tohumlarımızdan elde edilen 'Türk keneviri' üretimi yapılmalı, Türk keneviri tescillenmelidir diyoruz." dedi.



Kaan, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen "Türkiye İlaç Sanayi Stratejisi" raporu toplantısında, ilaç sanayisi ve gelişimi planlanan kenevir sanayisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İlaç sektörünün dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olarak dev bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu anlatan Kaan, "Dünya çapında gelişen bir dev olarak tanımladığımız sektörün, hız kesmeden geliştiğinin göstergelerinden biri, sektöre ait güncel rakamlar oluyor. Dünya ilaç pazarı, 2017 yılı rakamlarına göre 1,10 trilyon dolar düzeyine ulaşmış durumda." diye konuştu.



Türkiye ilaç pazarının 2010 yılında 13 milyar lira büyüklüğündeyken, 2017 yılında 24,26 milyar lira hacme ulaştığını aktaran Kaan, Türk ilaç pazarının dünyada 17'nci sıraya yerleştiğini söyledi.



"Yerli üreticilerin üretim koşullarının kolaylaştırılması öncelenmeli"



Sektörün ilaç ihtiyacının artışı göz önünde bulundurulduğunda, Türk ilaç sanayisinin yerli üretimde bulunduğu noktayı kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:



"Sektörde bir ithal ilaç hakimiyeti yaşanıyor. Türkiye olarak artık bunu kırmamız lazım.

Bu konuda siyasi iradenin güçlü olduğunu görmek, memnuniyet verici. Dolayısıyla politika yapıcılar, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar olarak bir araya gelerek yerli ilaç üretimini, bir an önce, sektörü ithal mecburiyetinden kurtaracak düzeye taşımamız gerekiyor. Teşvik mekanizmaları kurularak, yerli üreticilerin desteklenmesi ve üretim koşullarının kolaylaştırılması öncelenmeli. İlaç satışlarına baktığımızda, ilk sırada onkoloji ilaçlarının geldiğini görüyoruz. Satışlarında her yıl artışın yaşandığı onkoloji ilaçlarının, 2022 yılına gelindiğinde dünya pazar payının yüzde 17,5'e ulaşması öngörülüyor. Bu çok ciddi bir oran."



"Yerli ilaç üretimi konusunda hükümetimizin attığı adımları destekliyoruz"



Kaan, ilaç sektörünün gelişiminin Ar-Ge yatırımlarıyla doğru orantılı olduğuna işaret ederek, bu alanda yapılan yatırımların artırılması gerektiğini anlattı. Türkiye'nin fason üretim yerine, artık kendi lisanslı ilaçlarını üretmesi gerektiğini söyleyen Kaan, "MÜSİAD olarak her fırsatta milli ekonomiye vurgu yapıyoruz. Millileşmenin en önemli ayaklarından biri de işte budur. Yerli ilaç üretimi konusunda hükümetimizin attığı adımları önemsiyor ve destekliyoruz." diye konuştu.



"Öneriler oluşturarak ilgili makamlarla paylaşıyoruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle geçen günlerde yeniden gündeme gelen kenevir yetiştiriciliğinin, yerli ilaç üretimiyle de bağlantılı olması bakımından son derece önemli olduğunu belirten Kaan şöyle devam etti:



"MÜSİAD olarak bizler, kenevir yerine yerli tohumlarımızdan elde edilen 'Türk Keneviri' üretimi yapılmalı, Türk keneviri tescillenmelidir diyoruz. Stratejik Sektörler ve Politikalar Başkanlığı ve Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu başta olmak üzere, MÜSİAD olarak Türk keneviri üretimi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında öneriler oluşturarak, ilgili makamlarla paylaşıyoruz.



Kenevirde olduğu gibi, yerli ilaç üretimi noktasında da MÜSİAD olarak etkin rol alarak, konunun yakın takipçisi olacağımızı ve milli ilaç endüstrisini daha ileri taşımak için üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

