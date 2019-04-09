Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Uzunpınar İlköğretim Okuluna Yardım Dağıttı

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Uzunpınar İlköğretim Okuluna Yardım Dağıttı

1 saat önce

Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz Uzun Pınar İlköğretim okulunda ihtiyaç sahibi 26 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Uzunpınar İlköğretim Okuluna Yardım Dağıttı, System.String[]
Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz Uzun Pınar İlköğretim okulunda ihtiyaç sahibi 26 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.

Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut, Kızılay'ın her zaman halkımızın yanında olduğunu, eğitim ve öğretime desek vermek için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmanın önemini belirterek, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teşekkür etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onları gülümsetmek için Kızılay'ın göstermiş olduğu duyarlılığa değinerek, Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut'a teşekkür etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilere maddi ve manevi olarak her açıdan desteklemek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:38 Kaynak: İHA
Kızılay, Adıyaman, Güncel
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