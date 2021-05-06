Türk Kızılay Birecik Şubesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 1500 aileye nakdi ve gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Birecik Şube Başkanı Hatice Demir, yaptığı açıklamada, ramazan ayı ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle yardım talebinde bulunanların sayısının arttığını söyledi.

Yasaktan etkilenen günlük yevmiye ile geçinmek zorunda kalan aileler ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Demir, "Şuana kadar 1100 aileye gıda kolisi 400 aileye de Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmak üzere 500 lira nakdi yardım olmak üzere toplamda 1500 haneye ulaştık, yardımlarımız devam ediyor. Amacımız 2 bin 500 aileye yardımda bulunmak. Bu arada, bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kızılay'a güvenle bağışlarını yapıyorlar, biz de ihtiyaç sahiplerine bağışları yapıyoruz. Dağıtımlar akşamları iftardan sonra gece saat 12'ye kadar, aralarında mühendislerin ve avukatların bulunduğu Kızılay gönüllüleri ile birlikte mahalle mahalle dolaşarak dağıtım yapıyoruz." dedi.

Bayramda da yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, sokağa çıkma kısıtlamasında insanların evde kalmaları gerektiğini ifade ederek, kendilerinin yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hayırseverlere Kızılay'a bağış konusunda çağrıda bulunan Demir, "Biz bağışçılarımızın fitre, zekat, tutamadığı oruçların fidyesi, bütün bağışlarını Türk Kızılayına gönül rahatlığı ile verebilirler. Biz gelen bağışları son kuruşuna kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.