Türk Kızılay Bolu Şubesi, yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Türk Kızılay Bolu'da etkili olan kar yağışında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi, il genelinde akşam saatlerinde başlayan ve 24 Ocak Pazartesi gününe kadar yoğun şekilde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle otoyol ve kara yollarında yaşanabilecek kapanmalarda yolda kalabilecek vatandaşlara yardım etmek için çalışmalar yapıyor.

Kızılay Gönüllüleri tarafından 1000 adet sandviç yapılırken, yollarda kalabilecek vatandaşlara dağıtılmak üzere 500 küçük ekmek, 2 bin 400 helva, 3 bin 380 adet su, 3 bin 53 meyve suyu, 2 bin 600 adet kek, 30 koli bebek bezi, 100 paket hijyen malzemesi ve 10 koli bebek bisküvisi hazırlandı.

Hazırlanan yardım malzemeleri, AFAD üyeleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri ile Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) üyelerine dağıtıldı.

Ayrıca Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde bulunan jandarma karakollarına da çok miktarda yardım malzemesi gönderildi.

BOLOFF üyeleri yardım malzemeleri dağıtmak için gönüllü oldu

Pazartesi ve salı günü yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda ve yaylalarda mahsur kalan vatandaşlara yardım eden BOLOFF üyeleri bugün başlayan ve 3 gün yoğun şekilde etkili olacak kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gönüllü oldu.

Türk Kızılayın Kuruçay mevkisinde bulunan deposuna arazi araçları ile gelen BOLOFF üyeleri yardım malzemelerini araçlarına yükledi.

BOLOFF üyeleri özellikle kırsal alanlarda bulunan köy ve yaylalarda yaşanacak mahsur kalma olayları ile yolda kalma olaylarında yardım malzemelerini vatandaşlara dağıtacak.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, Bolu'da yoğun bir kar yağışı beklendiğini anımsattı.

Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü olarak tüm kamu kurumları ile koordineli bir şekilde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediklerini ifade eden Turan, "Bu akşam hazır kıta bekleyeceğiz. Bu akşam 12 araçla nöbetteyiz. İnşallah bu karı da kazasız ve belasız atlatırız. Biz BOLOFF olarak her yerdeyiz. Bütün afetlerde görev almaya hazırız. Bu gece de kızılayla ortak hareket edip yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek istiyoruz. İnşallah kimse mahsur kalmaz. Ama olumsuz bir durumda biz hazırız." dedi.