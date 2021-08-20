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Türk Kızılay Buca Şubesi'nden ilk ziyaretler - Son Dakika

Türk Kızılay Buca Şubesi'nden ilk ziyaretler

20.08.2021 13:28
Türk Kızılay Buca Şubesi'nden ilk ziyaretler, System.String[]

İzmir'in en büyük ilçelerinden Buca'nın Türk Kızılay Şubesi açıldı. Şube Başkanı Kamuran Temel ilk ziyaretlerini Buca Kaymakamlığı'na ve ilçedeki siyasi parti temsilciliklerine gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, "Buca Kızılay 5 yıl sonra yeniden açıldı. Şu anda Türk Kızılay İzmir Şubesi İzmir'in dört bir yanında çalışmalar yapıyor. Buca'da da faaliyetler ve yardımlar devam ediyordu. Ancak Kızılay olarak Buca halkına daha yakın olmak istedik. Buca'nın böyle bir şubeye ihtiyacı vardı. Genel Başkanımız, İzmir Şube Başkanımız ve Buca Kaymakamımızla görüşmelerimiz sonrası şubemiz kuruldu" dedi.

Ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Temel, "İlk önce mülki amirimiz olan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret ettik. Kendileriyle hem teşekkür hem de bilgilendirme amaçlı görüşmeler yaptık. Daha sonra AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu'nu,CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'yi ve MHP Buca İlçe Başkanı Bahadır Altınkeser'i ziyaret ettik.Siyasi parti temsilcileriyle güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Yapacaklarımızı, projelerimizi anlattık. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı da önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğiz"

BUCA'YI KARIŞ KARIŞ BİLİYORUZ

"Kızılay, hem ulusal hem de uluslararası bir iyilik hareketi. İyiliğin sınırı yok. Biz sadece Buca'da faaliyet göstermeyeceğiz. İhtiyacı olan kim varsa Kızılay olarak yanında olacağız. Buca büyük bir ilçemiz. Genç nüfus oldukça fazla. Gönüllü olarak gençlerimiz gelmeye başladı. İş insanlarımıza da büyük bir görev düşüyor. Yeni açılan şubemiz için iş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz Buca'yı karış karış bilirler. Ben de Buca'da oturuyorum. Buca'nın ihtiyaç sahipleri vatandaşlarına daha önce de ulaşıyorduk. Şube açılmadan da ailelerle temas halindeydik. Bize ulaşamayan ailelerinde daha kolay ulaşmaları adına bu şubenin açılması etkili olacak. Şubemizi Buca'da açarak ihtiyaç sahiplerine de daha da yakın olmak istedik. Diledikleri zaman çayımızı içmeye gelip dertlerini ve ihtiyaçlarını bizimle paylaşabilirler"

BUCALILARI ŞUBEMİZE BEKLİYORUZ

"Buca şubemiz Metin Göktepe Caddesi üzerinde Atatürk Mahallesi'nde yer alıyor. Bu şubemiz hayırsever iş adamlarımızdan Taşçılar İnşaat tarafından bize verildi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Burada geçici süreyle kalacağız. Hedeflerimiz büyük. Büyük depolara ihtiyacımız var. Ayrıca kadın, genç ve engelsiz yapılanmalarımız oluşmaya başladı. Tüm gönüllü olmak isteyen Bucalıları şubemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay, İzmir, Türk, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Buca Şubesi'nden ilk ziyaretler - Son Dakika


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