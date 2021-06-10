Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kollarından Filistinliler yararına kermes - Son Dakika

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar ise kermese destek verenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, Filistinlileri yalnız bırakmamak için tüm ilçe halkını düzenledikleri kampanyalara destek olmaya çağırdı.

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı