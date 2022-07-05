Türk Kızılay'dan Keban'da 432 kişiye giysi yardımı

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Kurban Bayramı öncesi ilçede 432 kişiye giysi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan. Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı'nın desteğiyle Keban İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay gönülleri ile bu yardımları sağladıklarını belirtti.

Doğan, Kızılay Keban Temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal marketten Kurban Bayramı öncesi 108 ailedeki 432 kişiye giysi, ayakkabı, hijyen seti ve kavurma et yardımında bulunduklarını ifade ederek, yardımların temininde kendilerine destek sunan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve herkese teşekkür etti.