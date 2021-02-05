Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç: "Türkiye'deki şube sayısını binin üzerine çıkaracağız" - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç: "Türkiye'deki şube sayısını binin üzerine çıkaracağız"

05.02.2021 20:33
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç:

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'deki şube sayısını binin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'deki şube sayısını binin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Turunç, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kızılay Temsilciliğinin açılışında, bazı Kızılay şubelerinin nüfusla alakalı olarak kapatıldığını söyledi.

Türkiye'de 500'e yakın şubelerinin bulunduğunu dile getiren Turunç, şöyle konuştu:

"İnşallah bunu 1000'in üzerine çıkaracağız. İllerde zaten var, ilçelerimizde ve beldelerimizde var. Yeni bir organizasyona girdiğimizde bazı şubelerimizi nüfusla alakalı olarak kapattık. Yeni arkadaşlarımızla birlikte burada yeni bir heyecan oluşmasını sağladık. Arzu ediyoruz ki, hatta bırakın köyü her mahallede Kızılay'ın bir temsilcisi olsun."

Kızılay'ın bir iyilik hareketi olduğunu ifade eden Turunç, "Ufkumuz Türkiye sınırlarıyla sınırlı değil. Bir siyasi sınırımız var, doğrudur ama onun ötesinde insan olarak özellikle Türk insanı olarak kültürümüzden kaynaklanan gönül dünyamızda farklı bir anlam var, insana bakış açısında bir anlam var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua okunarak Kızılay Temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından Turunç'a İnebolu kayığı maketi takdim edildi.

Açılışa, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Şube Başkanı Sabit Tavil, İlçe Müftü Vekili Mehmet Çelebi, İnebolu Kızılay Temsilcisi Fikret Efe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü ve vatandaşlar katıldı.

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Türkiye, Kızılay, İnebolu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç: 'Türkiye'deki şube sayısını binin üzerine çıkaracağız' - Son Dakika


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