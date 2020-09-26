Türk Kızılay İdil İlçe Temsilcisi Cihan Güven oldu - Son Dakika

Türk Kızılay İdil İlçe Temsilcisi Cihan Güven oldu.

Güven, bir elin verdiğini diğer el duymayacak mantığıyla yollarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek, işlerini layıkıyla gönül esasına dayanarak yapacaklarını söyledi.

Kan bağışı ve yardımlara ilişkin çalışmalar yapmak için gerekli istişare ve toplantıları yaptıklarını kaydeden Güven, "Bu çalışmalar esnasında tüm hemşehrilerimizin gayret, destek ve dualarına her zaman ihtiyacımız var." dedi.