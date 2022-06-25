Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi

25.06.2022 16:41

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 901'ine aileleri yerleştirdi.

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 901'ine aileleri yerleştirdi.

İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, İdlib'de briket ev projesinin ikinci etabı olarak Keferlusin bölgesinde 901 briket evin çalışmalarını tamamladı.

Briket evlerin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş, Önder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dertliler Hareketi ve Hasene Derneğinden temsilciler katıldı.

Altan, açılışta "Şu ana kadar İdlib bölgesinde 2 bin 189, Azez bölgesinde ise 272 olmak üzere, 2 bin 461 ev tamamlanarak ailelere teslim edilmiştir." dedi.

Keferlusin projesinde 901 evin ailelere teslim edildiğini belirten Altan, "Briket evlerin açılışının yanı sıra savaş mağduru çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için bir okulun da açılışı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Altan, briket evlerin yer aldığı bölgede temiz içme suyundan foseptik çukura ihtiyacın giderilmesi için kalıcı altyapıların yapıldığını kaydetti.

For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'deki savaş mağduru çocukların eğitim göreceği 22 derslik okul açılışının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taş, bugün açılan okulla bölgede derneğin açtığı okul sayısının ikiye yükseldiğini belirterek,"Eğitimle dünya değişir sloganıyla çıktık bu yola. Çocuklara bir gülümseme hediye ettik. Başardık. Bir rüyamız daha gerçek oldu." diye konuştu.

Türk Kızılay, briket ev projesi kapsamında üçüncü ve dördüncü etap olarak İdlib'de 3 bin 200 briket ev, beşinci etap ise Azez bölgesinde 272 ev, toplamda 3 bin 472 briket ev daha yapılmasını planlanıyor.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti Türk Kızılay Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Simit satan adamı baba ve oğlu feci şekilde dövdü! Kavgayı sadece 1 tane kadın ayırdı
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:46:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement