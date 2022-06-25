Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi

Türk Kızılay, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladığı briket evlerden 901'ine aileleri yerleştirdi.

İdlib'de yapımına başlanan 5 bin briket evin çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, İdlib'de briket ev projesinin ikinci etabı olarak Keferlusin bölgesinde 901 briket evin çalışmalarını tamamladı.

Briket evlerin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş, Önder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dertliler Hareketi ve Hasene Derneğinden temsilciler katıldı.

Altan, açılışta "Şu ana kadar İdlib bölgesinde 2 bin 189, Azez bölgesinde ise 272 olmak üzere, 2 bin 461 ev tamamlanarak ailelere teslim edilmiştir." dedi.

Keferlusin projesinde 901 evin ailelere teslim edildiğini belirten Altan, "Briket evlerin açılışının yanı sıra savaş mağduru çocukların eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için bir okulun da açılışı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Altan, briket evlerin yer aldığı bölgede temiz içme suyundan foseptik çukura ihtiyacın giderilmesi için kalıcı altyapıların yapıldığını kaydetti.

For Children Smile Dernek Başkanı Emine Taş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'deki savaş mağduru çocukların eğitim göreceği 22 derslik okul açılışının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taş, bugün açılan okulla bölgede derneğin açtığı okul sayısının ikiye yükseldiğini belirterek,"Eğitimle dünya değişir sloganıyla çıktık bu yola. Çocuklara bir gülümseme hediye ettik. Başardık. Bir rüyamız daha gerçek oldu." diye konuştu.

Türk Kızılay, briket ev projesi kapsamında üçüncü ve dördüncü etap olarak İdlib'de 3 bin 200 briket ev, beşinci etap ise Azez bölgesinde 272 ev, toplamda 3 bin 472 briket ev daha yapılmasını planlanıyor.