Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konuştu - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konuştu

Türk Kızılay'ın Heybeliada'da düzenlediği Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, depremzede öğrencilere uzay misyonunun detaylarını anlattı. Gezeravcı, gençlere ilham vererek, uzay yolculuğunun bir başlangıç olduğunu ve onların bu hikayenin devamını yazacaklarını söyledi.

09.08.2024 09:48
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(İSTANBUL) - Türk Kızılay'ın Heybeliada'da düzenlediği "Teknoloji ve İnovasyon" konulu Gençlik Kampı'nın konuğu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı oldu. Kampta ağırlanan yaklaşık 90 depremzede öğrenciye uzay misyonunun detaylarını anlatan Gezeravcı "Kendinize her zaman 'Bu işi benden önce biri yapmışsa ben de yapabilirim' cümlesini hatırlatın. Size uzaya gitmiş bir Türk'ün hikayesini anlatmıyorum; bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz" dedi.

Türk Kızılay, gençlerin dayanışma ve yardımlaşma duygularını, gönüllülük bilincini ve bireysel yeteneklerini geliştirmek ve onları alanında öncü isimlerle buluşturarak, ilham vermek üzere 15 yıldır Heybeliada'da düzenlediği Gençlik Kampları'yla binlerce gence ulaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin ağırlandığı kamplarda son 2 yıldır deprem bölgesinden gelen afetzede öğrencilere öncelik veriliyor. Bu kapsamda 4-10 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenen "Teknoloji ve İnovasyon" konulu Gençlik Kampı'na, Malatya ve Osmaniye'den gelen yaklaşık 90 depremzede öğrenci katıldı.

Kamp boyunca robotik kodlama, 3D yazıcılarla tasarım, yazılım ve algoritma geliştirme gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, dün Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yla bir araya geldi. Kamp etkinliğinin gerçekleşmesini sağlayan Türk Kızılay'a teşekkür eden ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gençlerle adım adım paylaşan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Buradaki genç kardeşlerimiz pozitif ayrımcılığı fazlasıyla hak edenler. Bu güzel kardeşlerimizin böylesine müstesna bir alanda, yaz döneminde, geleceklerinde de sürekli hatırlayacakları bir döneme imzanızı attınız, emek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben önüme zor bir soru konulduğunda kendime 'Bunu benden önce yapan bir insan evladı varsa ben de yaparım' derim. Siz de kendinize bunu hatırlatın. Zihninizdeki çeldiriciyi bir kenara bırakın. Kimsenin özgüveninizi yaftalamasına izin vermeyin. Uzaya gitmek 43 yaşıma kadar benim dahi hayalime alamadığım bir alandı. Artık sizler bunu başkasına ait, uzak, ithal bir hikaye olarak görmeyin. ve her tür entelektüel ilgiyi küfenize doldurun. Hayat bazen öyle sürprizler yapıyor ki, o an hazır olmanız lazım. Size uzaya gitmiş bir Türk'ün hikayesini anlatmıyorum; bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz."

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, doğumgünü kamp tarihlerine denk gelen 4 öğrenciyle onlar için hazırlanan pastayı kesti. Gezeravcı, kamp alanındaki teknoloji, görsel sanatlar, halk oyunları, müzik ve spor istasyonlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı konuştu - Son Dakika

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