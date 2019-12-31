Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

6 saat önce

Türk Kızılay, Kilis'te aralarında Suriyelilerin de olduğu 6 bin 500 aileye, "Aileler ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Kilis'te aralarında Suriyelilerin de olduğu 6 bin 500 aileye, "Aileler ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, şube binasındaki dağıtımda gazetecilere açıklamasında, hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahipleri için yapılan faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası ve Kızılay gönüllüleri tarafından zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin tespit edildiğini belirten Erdoğan, proje kapsamında toplamda 6 bin 500 kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Hayırseverlerce gönderilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Erdoğan, bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Erdoğan, yardımların sadece kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocukların da tüm kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

Suriyeli Yasemin Abdulaziz de iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlattı.

Melih Davulcu ise Türk Kızılayın kendilerini yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duydukları her an destek gördüklerini dile getirdi.

Türk Kızılay Kilis'teki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı

Kızılay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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