Türk Kızılay Yemen'deki yetim çocuklara yardım elini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Yemen'deki yetim çocuklara yardım elini uzattı - Son Dakika

Türk Kızılay Yemen'deki yetim çocuklara yardım elini uzattı

1 saat önce

Türk Kızılay, Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilindeki yetim çocuklara gıda kolisi ve okul çantası dağıttı.

Türk Kızılay Yemen'deki yetim çocuklara yardım elini uzattı, System.String[]

Türk Kızılay, Yemen'in güneydoğusundaki Marib ilindeki yetim çocuklara gıda kolisi ve okul çantası dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'deki yetim çocuklara 400'er gıda kolisi ve okul çantası dağıttıklarını belirtti.

Yardımın, Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon içerisinde Yemen'in bazı illerinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Aydın, ayrıca ülkenin doğusundaki Şebve illindeki yetim çocuklar için de gıda ve okul çantası yardımı yapılacağını söyledi.

Türk Kızılay, daha önce de Yemen'in geçici başkenti Aden, Lahic, Dali, Ebyen, Taiz ve Hadramevt illerindeki yetimlere gıda kolisi ve okul çantası yardımı yapmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kızılay, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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