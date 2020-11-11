Türk Kızılaydan kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezince Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde düzenlenen kampanya ile 191 ünite kan toplandı.

Kan stoklarına ilçelerden katkı sağlanması amacıyla düzenlenen kampanya ile Abana'da 34, Bozkurt'ta 59, Çatalzeytin'de 42, İnebolu'da ise 56 ünite kan bağışında bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirlerin de titizlikle uygulandığı kampanyaların kan stoklarının artırılması için sürdürüleceği belirtildi.

Türk Kızılayın Abana temsilcisi Musa Erat, kan bağışı ile şifa bekleyen hastalara umut olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Erat, "Özellikle salgın döneminde kan stoklarındaki azalmanın önüne geçmek amacıyla Kızılayımızın düzenlediği kampanyalara sağlık durumu müsait olan her vatandaşımızı destek vermeye davet ediyoruz. Bu sıkıntıları günleri inşallah birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.