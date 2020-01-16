Türk Kızılayı'ndan öğrencilere giysi ve gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılayı Bahşılı Şubesi tarafından ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 66 öğrenciye giysi ve gıda yardımı yapıldı.

Bahşılı Şube Başkanı Barış Gümüşbaş ve beraberindekiler, Barbaros ve Atatürk ilkokullarına giderek önceden tespit edilen öğrencilere yardımda bulundu.

Gümüşbaş, yaptığı açıklamada, okul idaresinin önceden tespit ettiği 66 öğrenciye giysi ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılayı'nın bundan sonra da yardımlarına devam edeceğini belirten Gümüşbaş, "Her zaman bu insanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yanı sıra ilçede durumu iyi olmayan ailelere de yardımda bulunuyoruz. Allah yardımcıları olsun. Emeği geçenlere ve ekibimize teşekkür ederim." diye konuştu.