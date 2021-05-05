Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu - Son Dakika

Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu

05.05.2021 16:38

Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor.

Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu

ZONGULDAK - Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor. İftardan sonra kan bağışçıları için kurulan kan bağış aracı hizmet vermeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Sekreteri Kenan Yılmaz, Ramazan ayı ve tam kapanma döneminde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz açıklamasında, "Hem ramazan ayı olması, hem de yasakların olması herkesin evde olması yoğun talep var. Kısıtlamadan dolayı bir çok insan işsiz durumda şuan. Şuana kadar kumanya talebi müracaat sayısı binin üzerinde. Şuana kadar 780 aileye kumanya dağıttık, hedefimiz bin 500 aile. Ramazan ayının sonuna kadar kumanya dağıtacağız. Burada bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kızılay'a güvenle bağışlarını yapıyorlar, biz de ihtiyaç sahiplerine bağışları yapıyoruz. Akşamları iftardan sonra gece saat 12'ye kadar kan bağış aracımız eski terminal alanında oluyor. Günlük ortalama 55-60 ünite kan topluyoruz. Bu da Zonguldak için Ereğli'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ereğli, Zonguldak'ın kan ile ilgili kan yükünü çekiyor çok şükür. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup bize ulaşamayan insanlar, bize bilgi verip bizi yönlendirebilirler bu noktada. Kan bağış aracı için mahallelerden muhtarların talepleri oluyor, bazen de mahallelere kan bağış aracımızı kuruyoruz.

Sosyal yardımlaşmadaki arkadaşlarımız ile koordineli çalışıyoruz onlara da teşekkür ediyoruz. Muhtarlara da soruyoruz, onlardan da bilgi alıyoruz. Ona göre ihtiyaç sahibi olduğuna emin olduğumuzda gidiyoruz. Ereğli için mücadele etmeye, her sofrada insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi ki varsın Türk Kızılayı" İfadelerini kullandı.

İş insanlarına Kızılay'a bağış konusunda da çağrıda bulunan Kenan Yılmaz şunları söyledi:

"Biz bağışçılarımızın fitre, zekat, tutamadığı oruçların fidyesi, bütün bağışlarını Türk Kızılayı'na gönül rahatlığı ile verebilirler. Biz gelen bağışları son kuruşları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kaymakamımızın da çok desteği oldu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu
Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu

Türk Kızılayı, Kenan Yılmaz, Zonguldak, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Engelli komşusuna Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın imalı sözleri dikkat çekti         
18:49
WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek         
18:25
İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü         
18:08
Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek         
17:38
ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!         
17:08
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 19:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılayı Ramazan ayında da seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement