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Türk Kızılayı ve MEB'ten ortak protokol

6 saat önce

Türk Kızılayı ve MEB'ten ortak protokolANKARA - Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Özel yetenekli öğrencileri kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı ve MEB'ten ortak protokol

ANKARA - Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Özel yetenekli öğrencileri kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Özel Yetenekli öğrencileri kapsayan protokolle; iki kurum arasındaki ihtiyaç ve imkanlar beraber değerlendirilecek.

Düzenlenen protokolde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, protokolün kapsadığı okullarda 63 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bizim Genel Müdürlüğümüze bağlı bilim, sanat merkezlerimiz var. Bilim ve sanat merkezlerimizde ilkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar 63 bin öğrencimiz var. Biz buna Türkiye'de Özel Yetenekli çocukların oluşturduğu havuz ismini veriyoruz. Biz bu çocuklarımızı Kızılay'ın yaptığı tüm işlerle ilişkilendirmek istiyoruz" dedi.

Kızılay'ın yaptığı işlerle ilgili olarak öğrencilere eğitimler verilmesini amaçladıklarını aktaran Bilgili, "Kızılay'ın yaptığı işlerle ilgili; afet eğitiminden tutunda bir ulusal veya uluslararası bir yardım etkinliğine katılmayı da kastediyoruz. Aynı zamanda bu çocuklarımızın eğitimlerinde hem afet eğitimini hem Kızılay'ın yaptığı tüm işleri müfredatın içerisine almak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Protokol kapsamında yetişen özel yetenekli çocukların Kızılay bilinciyle yetişmelerini istediklerini vurgulayan Bilgili, "Derdimiz şu; Türkiye'nin özel yetenekli çocukları yetişirken mutlaka Kızılay bilinciyle yetişsinler sonrasında da kendi hayatlarında, mesleklerinde bu duyarlılık devam etsin. Böyle bir bireysel yanı olsun diye düşündük. Bunun için birçok etkinlik planladık Kızılay Genel Müdürlüğü ile etkinliklerin hepsini belirli bir süreç dahilinde icra edeceğiz. Tek derdimiz bilim, sanat merkezindeki öğrencilerimizin bu duyarlılıkla yetişmelerini sağlamak. Bizde öğrenci var, Kızılay'da felsefe, imkan ve eğitim var, ikisini birleştireceğiz" diye konuştu.

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan ise iki kurum arasındaki ihtiyaç ve imkanların beraber değerlendirilerek çalışmalar yapılacağının altını çizerek, "Orada bir ihtiyaç var, bizde imkan var. Bizde bir ihtiyaç onların tarafında imkan var. Bu iki ihtiyaç ve imkanı bir araya getirerek, ülkemizin geleceğine güzel işler bırakacak çalışmalar yapılacak. Gençlerimiz, çocuklarımız insan, insaniyet ve diğergamlıkla yetişecekler, büyüyecekler. İnsanlığa güzel hizmetler yapıp güzel eserler bırakacaklar ümidiyle bu protokolü imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı ve MEB'ten ortak protokol

milli eğitim bakanlığı, Türk Kızılayı, MEB, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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