Türk kökenli fintech girişimi myGini ABD'de perakendecileri hızlı kampanya dünyasıyla tanıştırıyor! - Son Dakika

Türk kökenli fintech girişimi myGini ABD'de perakendecileri hızlı kampanya dünyasıyla tanıştırıyor!

Türk bankacılık sektörünün duayen isimlerinden olan, ödeme sistemleri teknolojilerinde dünya çapında projelere imza atmış Mehmet Sezgin'in San Francisco'da kurduğu fintech girişimi myGini, ABD'de küçük işletmeler ve perakendecilerin kendilerine özel kampanya ve promosyonları kolaylıkla hayata geçirebilecekleri yeni bir dijital ürünü kullanıma sundu

Bankalar, iş yerleri ve kart sahibi müşterileri aynı platformda buluşturarak ABD'de kredi kartı pazarına farklı bir soluk getiren kart yönetimi ve sadakat uygulaması myGini, yeni fonksiyonuyla küçük işletmelere, kredi kartı pazarında promosyon oluşturulmasına aracı olan başlıca platformlar kanalıyla, dijital ortamda çok hızlı, zahmetsiz bir şekilde kendi kampanyalarını oluşturma imkânı tanıyor. Bu özelliğiyle ABD'de bir ilk olan uygulama sayesinde küçük işletmeler ve perakendeciler, myGini'nin çok geniş kapsamlı ağından faydalanarak, Koronavirüs sonrası değişen pazar dinamikleri ve tüketici eğilimlerinden hızla yararlanmak adına yerel veya ulusal bazda kendi kampanyalarını oluşturabilecek. Bu kampanyalar istenirse sadece fiziksel mağazalarda veya online mağazalarda geçerli olabilecek.

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myGini'nin yeni hizmeti herhangi bir kurulum veya katılım ücreti gerektirmezken, perakendecilerin hizmetten faydalanmak için, daha önce manuel olarak yürüttükleri süreç yerine, myGini web sitesinde hazırlanmış formları dijital ortamda doldurması ve sadece birkaç dakika içinde kampanyasını hayata geçirmesi mümkün olacak. myGini'nin yeni fonksiyonu, perakendecilerin sözleşmelerini ve fatura işlemlerini de dijital olarak tamamlarını sağlarken, gelişmiş myGini sadakat uygulaması sayesinde, 60 milyon kredi kartı sahibine kampanya ve promosyonlarını çok hızlı şekilde duyurmalarına imkân tanıyacak. Dileyen işletmeler, myGini uygulamasının sunduğu özgürlük ve esneklikle, kendi sadakat programlarını zaman, konum ve alışveriş davranışlarına göre daha da özelleştirilebilecek.

Yeni hizmetleri hakkında görüşlerini bildiren myGini CEO'su Mehmet Sezgin, "2016 yılında, Amerika finans sektöründe, kredi kartı kullanıcılarıyla banka ve şirketler arasında, karşılıklı kazanç yaratacak bir altyapı eksikliği olduğundan hareketle kurduğumuz myGini sadakat uygulaması, bugün ekosistemindeki 60 milyon kart kullanıcısına ve kurumlara ödeme sistemleri ekseninde değer yaratan önemli bir platform haline geldi. Şimdi lansmanını yaptığımız yeni hizmetimizle, özellikle perakendeciler adına, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu satışlardaki düşüşü, uygulayacakları kampanya ve promosyonlarla telafi etmeleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar dijital katılım sistemlerinin eksikliği sebebiyle, kampanyalar konusunda bankalar için aracı konumda bulunan büyük platformlar, bizim 'esnaf' olarak tanımlayabileceğimiz küçük işletmeleri sürece dahil etme noktasında yavaş kalıyorlardı. Bu da özellikle yerel boyutta işletmelerin ve perakendecilerin, müşteri beklentilerine uygun hızlı fırsat sunmalarını engelliyordu. myGini'ye eklediğimiz bu dijital hizmet fonksiyonuyla, Koronavirüs ortamında satışlarını artırmak isteyen perakendeciler için hatırı sayılır bir hız ve fırsatlar dünyası sunduğumuzu düşünüyorum." dedi.

myGini hakkında…

myGini, finansal kurumlar ve perakendeciler için tasarlanmış bulut tabanlı, yapay zeka odaklı bir kart yönetimi ve sadakat platformudur. Bugün daha akıllı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına Visa ve MasterCard ağ özelliklerini kullanan yaklaşık 60 milyon kart sahibinin kullanımına açıktır. 2016 yılında kurulan myGini Inc'in merkezi San Francisco'dadır ve bir grup özel yatırımcı tarafından finanse edilmektedir. Daha fazla bilgi için: www.mygini.com

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Sezgin, San Francisco, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 07:41 

Son Dakika Ekonomi Türk kökenli fintech girişimi myGini ABD'de perakendecileri hızlı kampanya dünyasıyla tanıştırıyor! - Son Dakika Ekonomi
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