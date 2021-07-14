TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ - Son Dakika

Türk mühendisler geliştirdi: NFT uzay oyunu

İSTANBUL, (DHA) ? Dünyada NFT'nin (Non-Fungible Token) yaygınlaşmasıyla Türk mühendisler Timeandspacetraveller (uzay ve zaman yolcusu) isimli bir proje geliştirdi. Ekip, zaman konseptli NFT'ler popüler olduğu için 365 günün her dakikasını NFT'ye dönüştürerek dijital dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Kişiler satın aldıkları dakikalara kendileri veya yakınlarının fotoğraflarını, videolarını yükleyebilecek. Girişimciler, ayrıca projeleri için bir de oyun geliştiriyor. İlgi duyanlar, oyunda kazanarak NFT satın alabilecek.

Proje ekibinden Bilgisayar Mühendisi Umut Gergün, dünyada blockchain teknolojisi konuşulurken kendilerinin de akıllarda yer etmek istediklerini söyledi.

Geliştirdikleri teknolojiye ilişkin bilgi de veren Gergün, 'NFT, internet üzerindeki nesnelerin blockzincir üzerine adreslenmesidir. Bu alanda birçok proje geliştiriliyor' diye konuştu.

SATIN ALINAN DAKİKAYA FOTOĞRAF VE VİDEO YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Gergün, 'Timeandspacetraveller isimli kendi projemizi geliştirdik. Aslında aklınıza gelebilecek her şey NFT'leştirilebilir. Örneğin biz bir yıl içerisindeki 365 günün içindeki bütün dakikaları NFT'leştirdik. Bu dakikaları da insanların satın alıp, aynı zamanda satmasını sağlamayı hedefliyoruz. İnsanlar, istedikleri zamanı satın aldıktan sonra o an gelince o dakikaya istediği videoyu, fotoğrafı yerleştirebilir' ifadelerini kullandı.

3 BOYUTLU NTF UZAY OYUNU TASARLANDI

Her gün için o dakikaların içine etkinlikler yerleştireceklerini aktaran Gergin, 'Yılbaşı etkinliği, Formula 1'e katılma, NBA'ye gitme şansı gibi fırsatla elde edebilirler. Satın alınan NFT'nin her zaman bir karşılığı olacak. NFT satın alan kişiler, o gün olan etkinliklere katılma şansı elde edecek. Ayrıca insanların ilgisini çeksin oynayıp NFT kazansınlar diye dünyanın ilk 3 boyutlu NFT madenciliği oyununu geliştirdik. Oyunun demosu yayınlandı. Proje devam ediyor, 3,5 ay sonra bitmiş olacak. Oyunda, uzayda bulunan gemi dolaşıyor, gezegenleri keşfediyor. Gezegenler keşfedildikçe para ödemeden NFT toplanıyor. NFT global bir ödeme aracı olduğu için projemiz de öyle oldu. Türkiye ile sınırlı kalmayacağız, yurt dışında da olmak istiyoruz' dedi.

DOĞUM GÜNÜ, SEVGİLİLER GÜNÜ VE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ SÜPRİZİ YAPILABİLİR

Projenin sosyal medya uygulaması olarak da düşünebileceğini söyleyen Gergün, 'Kişiler, satın aldığı zaman geldiğinde fotoğraf veya videolarını o dakikaya yükleyerek kendisini gösterebilecek. İnsanlar, çocuğuna doğum günü hediyesi veya sevgilisine, eşine sürpriz yapmak için NFT'yi satın alabilir. Sadece dakika olarak düşünülmesin, 1 saat olarak da satın alınabilir. Proje, yaygınlaşınca sosyal medya aracı olarak kullanılacak' diye konuştu.

NFT SOĞUK CÜZDAN ÜZERİNDEN SATIN ALINIYOR

Bilgisayar Mühendisi Umut Gergün, 'Kripto paraların saklanması için kullanılan soğuk cüzdanlar sayesinde insanlar, bilgisayarında bu cihazları kullanarak sanal paralarını saklayabilir. NFT'ler bu soğuk cüzdanlar üzerinden yönetiliyor. Yani NFT satın almak istiyorsanız soğuk cüzdanınız olmalı ve oraya belli miktarda para aktarmalısınız. Dakikaların fiyatını henüz belirlemedik ama borsa gibi düşünün değişebilecek' ifadelerini kullandı.

NFT'NİN HACMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

NFT'ye ilişkin bilgi veren İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldırım ise 'NFT'yi tekil dijital varlık olarak tanımlayabiliriz. Çıkış noktası, hayatımızda uzun zamandır var olan blockchain teknolojisidir. Blockchain üzerinde kripto paralar, akıllı kontratlar gibi birçok enstrüman bulunuyor. Bu teknoloji yeni emtiaları pazara sunuyor, NFT de bunlardan biridir. NFT'nin hacmi çok büyük, giderek de artmaya devam ediyor. Daha da büyümemesi için hiçbir neden yok. 2 boyutu var üretim ile arz, talep dengesi. NFT'yi üreten teknoloji giderek gelişiyor. Arz tarafında da bu gelişim dikkat çekiyor. Ciddi anlamda da bu teknolojiye talep var. Çünkü dijital unsurları tekil ve kopyalanamaz bir nesneye dönüştürüyor. İnsanlar, NFT satın almadan önce ciddi araştırma yapsın. Güvenilir yapılarla iletişim geçsinler ve en temel unsur bilgi sahibi olsunlar. Üst teknolojik ürünlerde her zaman güven problemi vardır. Zamanla, insanların bilgi sahibi olmasıyla güven de kazanılacaktır' dedi.