Üye Girişi
TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ - Son Dakika

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:22

Türk mühendisler geliştirdi: NFT uzay oyunuİSTANBUL, (DHA) ? Dünyada NFT'nin (Non-Fungible Token) yaygınlaşmasıyla Türk mühendisler Timeandspacetraveller (uzay ve zaman yolcusu) isimli bir proje geliştirdi.

Türk mühendisler geliştirdi: NFT uzay oyunu

İSTANBUL, (DHA) ? Dünyada NFT'nin (Non-Fungible Token) yaygınlaşmasıyla Türk mühendisler Timeandspacetraveller (uzay ve zaman yolcusu) isimli bir proje geliştirdi. Ekip, zaman konseptli NFT'ler popüler olduğu için 365 günün her dakikasını NFT'ye dönüştürerek dijital dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Kişiler satın aldıkları dakikalara kendileri veya yakınlarının fotoğraflarını, videolarını yükleyebilecek. Girişimciler, ayrıca projeleri için bir de oyun geliştiriyor. İlgi duyanlar, oyunda kazanarak NFT satın alabilecek.

Proje ekibinden Bilgisayar Mühendisi Umut Gergün, dünyada blockchain teknolojisi konuşulurken kendilerinin de akıllarda yer etmek istediklerini söyledi.

Geliştirdikleri teknolojiye ilişkin bilgi de veren Gergün, 'NFT, internet üzerindeki nesnelerin blockzincir üzerine adreslenmesidir. Bu alanda birçok proje geliştiriliyor' diye konuştu.

SATIN ALINAN DAKİKAYA FOTOĞRAF VE VİDEO YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Gergün, 'Timeandspacetraveller isimli kendi projemizi geliştirdik. Aslında aklınıza gelebilecek her şey NFT'leştirilebilir. Örneğin biz bir yıl içerisindeki 365 günün içindeki bütün dakikaları NFT'leştirdik. Bu dakikaları da insanların satın alıp, aynı zamanda satmasını sağlamayı hedefliyoruz. İnsanlar, istedikleri zamanı satın aldıktan sonra o an gelince o dakikaya istediği videoyu, fotoğrafı yerleştirebilir' ifadelerini kullandı.

3 BOYUTLU NTF UZAY OYUNU TASARLANDI

Her gün için o dakikaların içine etkinlikler yerleştireceklerini aktaran Gergin, 'Yılbaşı etkinliği, Formula 1'e katılma, NBA'ye gitme şansı gibi fırsatla elde edebilirler. Satın alınan NFT'nin her zaman bir karşılığı olacak. NFT satın alan kişiler, o gün olan etkinliklere katılma şansı elde edecek. Ayrıca insanların ilgisini çeksin oynayıp NFT kazansınlar diye dünyanın ilk 3 boyutlu NFT madenciliği oyununu geliştirdik. Oyunun demosu yayınlandı. Proje devam ediyor, 3,5 ay sonra bitmiş olacak. Oyunda, uzayda bulunan gemi dolaşıyor, gezegenleri keşfediyor. Gezegenler keşfedildikçe para ödemeden NFT toplanıyor. NFT global bir ödeme aracı olduğu için projemiz de öyle oldu. Türkiye ile sınırlı kalmayacağız, yurt dışında da olmak istiyoruz' dedi.

DOĞUM GÜNÜ, SEVGİLİLER GÜNÜ VE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ SÜPRİZİ YAPILABİLİR

Projenin sosyal medya uygulaması olarak da düşünebileceğini söyleyen Gergün, 'Kişiler, satın aldığı zaman geldiğinde fotoğraf veya videolarını o dakikaya yükleyerek kendisini gösterebilecek. İnsanlar, çocuğuna doğum günü hediyesi veya sevgilisine, eşine sürpriz yapmak için NFT'yi satın alabilir. Sadece dakika olarak düşünülmesin, 1 saat olarak da satın alınabilir. Proje, yaygınlaşınca sosyal medya aracı olarak kullanılacak' diye konuştu.

NFT SOĞUK CÜZDAN ÜZERİNDEN SATIN ALINIYOR

Bilgisayar Mühendisi Umut Gergün, 'Kripto paraların saklanması için kullanılan soğuk cüzdanlar sayesinde insanlar, bilgisayarında bu cihazları kullanarak sanal paralarını saklayabilir. NFT'ler bu soğuk cüzdanlar üzerinden yönetiliyor. Yani NFT satın almak istiyorsanız soğuk cüzdanınız olmalı ve oraya belli miktarda para aktarmalısınız. Dakikaların fiyatını henüz belirlemedik ama borsa gibi düşünün değişebilecek' ifadelerini kullandı.

NFT'NİN HACMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

NFT'ye ilişkin bilgi veren İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldırım ise 'NFT'yi tekil dijital varlık olarak tanımlayabiliriz. Çıkış noktası, hayatımızda uzun zamandır var olan blockchain teknolojisidir. Blockchain üzerinde kripto paralar, akıllı kontratlar gibi birçok enstrüman bulunuyor. Bu teknoloji yeni emtiaları pazara sunuyor, NFT de bunlardan biridir. NFT'nin hacmi çok büyük, giderek de artmaya devam ediyor. Daha da büyümemesi için hiçbir neden yok. 2 boyutu var üretim ile arz, talep dengesi. NFT'yi üreten teknoloji giderek gelişiyor. Arz tarafında da bu gelişim dikkat çekiyor. Ciddi anlamda da bu teknolojiye talep var. Çünkü dijital unsurları tekil ve kopyalanamaz bir nesneye dönüştürüyor. İnsanlar, NFT satın almadan önce ciddi araştırma yapsın. Güvenilir yapılarla iletişim geçsinler ve en temel unsur bilgi sahibi olsunlar. Üst teknolojik ürünlerde her zaman güven problemi vardır. Zamanla, insanların bilgi sahibi olmasıyla güven de kazanılacaktır' dedi.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ
TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ
TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ
TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ

token, Uzay, Türk, NFT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı 13:42 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi 09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi

Son Dakika Haberleri
13:43 Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı
13:41 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
13:36 Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı         
13:44
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 14:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ: NFT İLE ZAMANI SATIN ALMA DÖNEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement