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Türk Nöroşirürji Akademisi Bilimsel Kurs ve Konferansı Samsun'da yapıldı

8 saat önce

Türk Nöroşirürji Akademisi 2019 yılı 5. Bilimsel Kurs ve Konferansı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Türk Nöroşirürji Akademisi Bilimsel Kurs ve Konferansı Samsun'da yapıldı, System.String[]

Türk Nöroşirürji Akademisi 2019 yılı 5. Bilimsel Kurs ve Konferansı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'ye başlamasının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen konferans, kentteki bir otelde yapıldı.

Konferansa Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Kaya Aksoy ve konferans düzenleme kurulu adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerammeddin Aydın başkanlık etti.

Alanında deneyimli yaklaşık 100 bilim insanının oluşturduğu ve beşincisi düzenlenen bilgi, tecrübe paylaşım platformuyla nöroşirürji felsefesi ile eğitim ve araştırma stratejileri oluşturmayı amaçlandı.

Hem bilimsel hem de Vezirköprü Kanyonu ve Kızılırmak Deltası gibi doğal güzelliklerini tanıma fırsatı tanıyan sosyal programla üyeler arasında kaynaşmayı ve dostluğu sağlayarak Türk Nöroşirürji Akademi geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir fırsat oluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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