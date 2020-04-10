Türk Polis Teşkilatı 175 yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatı 175 yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü çelenk töreni yapıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü çelenk töreni yapıldı.
Düzenlenen törende Atatürk anıtına Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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