Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Bartın
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü, törenle kutlandı.
Valilik Meydanı'nda yapılan ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Vural, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının, insan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan, çağdaş bir yönetim anlayışı ile her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Bartın'da polisi görünür kılarak suça ve suçluya alan bırakmadıklarını ve asayiş olaylarında, özellikle de mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017-2018 yıllarında alınan önleyici tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde suçların yüzde 42,9 düştüğünü ifade eden Vural, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz yılda gösterdiğimiz başarımızı 2019'da artırarak devam ettirmiş ve ilk 4 aylık periyotta mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 60,4'lük bir düşüş sağlanmıştır. 2017'den itibaren suçluları yakalama sayımız artmış, olayları aydınlatma oranımız yükselmiştir. İlimizde asayiş olaylarını önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla emniyet müdürlüğümüz kadrosunda 60 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başlamıştır. Ayrıca asayiş uygulamalarında kullanmak, oluşan olaylara seri olarak müdahale etme amacıyla ilimizde gayri faal olan motosikletli polis unsurlarımızı yani yunus timlerimizi aktif hale getirdik. Bununla birlikte ilimizde çocuklarımızın suçtan korunması, güvenli ortamda eğitim alması amacıyla 6 motosiklet alınmış olup 3 bölgede tüm okul çevrelerinde mobil okul timleri kurulmuş, böylelikle okul önleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale etmiş ve oluşan sorunları yerinde çözme imkanı oluşturulmuştur."
Programın ardından Bartın Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunarak, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.