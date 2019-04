Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te törenlerle kutlandı.

Bursa'daki etkinlikler İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Ak, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.



Gün dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bir resepsiyon düzenledi.



Ak, resepsiyonda daha önceden evinde ziyaret ederek polis rozeti hediye ettiği ve polislerle ilgili bir şiir yazmasını istediği spastik engelli Yunus Arif Emre Çelebi tarafından kaleme alınan şiiri okudu.



Meslek hayatının 42. yılında olduğunu ifade eden Ak, şunları söyledi:



"Hepimiz mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Şehrimizde, ülkemizde güvenlik, asayiş ve huzurun temini anlamında güzel günler yaşıyoruz. Bursa'mızda güzel işler yapıyoruz. Bu konuda Bursa halkının bize önemli desteği oluyor. Güvenli Bursa dedi. Hakikaten Bursa'yı güvenli hale getirdi. Yeter mi? Bu yetmez. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."



Eskişehir



Vilayet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Dinç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün tesisi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve özgürlüklerini korumak, halkın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak, kamu düzenini devam ettirmek gibi önemli ve kutsal görevleri her koşulda büyük özveri ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.



Balıkesir



Tören, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, polisliğin, karşılaşılan durumlar karşısında güç, sabır ve cesaret isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatının mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Zeybek, "Emniyet Teşkilatı olarak bizler kocaman bir ailenin görev ve gönül bağıyla birbirine sımsıkı bağlanmış fertleri olarak ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş bir teşkilatın mensubu olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.



Törene, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve çok sayıda polisle teşkilata yeni katılan bekçiler de katıldı.

Kütahya



Zafer Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve Polis Emeklileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Nazlıpınar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Çevik, Türk polisinin fedakarca görev yaptığını belirtti.



Toplumlarda düzen ve güvenliğin sağlanmasının devletin en temel görevlerinden olduğunu dile getiren Çevik, "Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bugüne edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplum huzur ve güvenliğini sağlama gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Türk polisi bu büyük ve kutsal görevini yerine getirirken güç şartlar içerisinde çalışmış, yeri geldiğinde canını bile feda etmiş, bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir." dedi.



Tören, polisevinde tebriklerin kabulü ve polis şehitliğinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.



Bilecik



Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polisler, birbirlerini kutladı ve araç kortejiyle program sona erdi.



Daha sonra İl Emniyet Müdürü Namal ve beraberindekiler, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.



Şentürk, ülkenin huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayan polislerin onurlu bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

