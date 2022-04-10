Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 12:15

Törenden detaylar Mehmet Kemal Arısoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'in konuşması Vali Yılmaz Şimşek'in polislerin gününü kutlaması NİĞDE - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177.

Törenden detaylar

Mehmet Kemal Arısoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'in konuşması

Vali Yılmaz Şimşek'in polislerin gününü kutlaması NİĞDE - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden beri kamu düzeninin tesisi ve korunması, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla fedakarca görev yapan teşkilatımız, suç ve suçlularla başarılı mücadelesini her geçen artırarak sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Vali Yılmaz Şimşek de polislerin gününü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Son dakika... Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Son dakika... Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Atatürk Anıtı, Polis, Niğde, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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