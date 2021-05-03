Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Terziler: "Türkiye, sağlık yatırımlarında dünyanın lider ülkesi olacak" - Son Dakika

Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Terziler: "Türkiye, sağlık yatırımlarında dünyanın lider ülkesi olacak"

03.05.2021 12:19
Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Terziler:

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, "Dünyanın sağlık alanında hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, "Dünyanın sağlık alanında hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Terziler, yılın ilk çeyrek rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da sadece saç ekimi için Türkiye'ye 700-750 bin civarında yabancının geldiğini anımsatarak, çeyrek başına düşen rakamın 180 bin olduğunu bildirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık 125 bin olduğunu kaydeden Terziler, "Kovid-19 kaynaklı bu düşüşe rağmen, geride bıraktığımız 1 yılda insanların ülkeleri kapansa bile farklı ülkelerden aktarma yaparak Türkiye'ye estetik ameliyat ve saç ekimi yaptırmaya geldiğini gördük. Bu yılın ilk çeyreğinde, 2019 rakamlarının ancak yüzde 50'sini yakaladığımızı söylemek yerinde olur." açıklamasında bulundu.

Terziler, tedavi için Türkiye'yi tercih eden sağlık turistlerinin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

" Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden hastalarımız gelmeye devam etti. Avrupa dışında Asya Bölgesi de Türkiye'nin sağlık turizmi alanında en üst ligde mücadele ettiğini gördü. Bu bağlamda ilk çeyrekte Hindistan'dan gelen misafirlerimiz de oldu. Avrupa'nın kuzeyi, Rusya ve Türki Cumhuriyetler sağlık turizmi ve tedavi için ülkemizi tercih ediyor. Diğer yandan hepimizin bildiği gibi sağlık turistleri ülkemizde en fazla saç ekimini tercih ediyor. İkinci olarak estetik operasyonlar, üçüncü olarak ise diş tedavilerini söylemek yanlış olmaz. Daha sonra sırasıyla göz, medikal estetik uygulamaları ve bunun yanında genel sağlık hizmetleri için tercih edildiğimizi söyleyebilirim."

"Sağlık yatırımlarında lider ülke olacağız"

Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık yatırımları anlamında dünyanın lider ülkesi olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umutlarımız, hayallerimiz ve hedeflerimiz çok yüksek. Özellikle sağlık altyapısı, yoğun bakım alt yapısı, genel sağlık hizmetleri ve belki de en önemlisi sağlık alanındaki fedakar insan kaynağımızın ne denli iyi olduğunu bu dönemde dünyaya ispatladık. Bu noktadan bakıldığında Türkiye'de sağlık turizminin ciddi anlamda atağa kalkması bekleniyor. Özellikle 2014'te başlayan ivmeye bakıldığı zaman sağlık turizminde güzel bir noktadayız. 17 Mayıs'tan sonra normalleşmenin hızla artacağını ve 1 Haziran itibarıyla normalleşme noktasında çok iyi bir yerde olacağımızı gözlemliyoruz. Bu nedenle hazirandan itibaren sağlık turizminde açığın kapatılması konusunda hummalı bir akımın oluşacağı kanaatindeyim. Yılın ikinci yarısında ilk çeyrekteki kayıplarımızı telafi etmemiz içten bile değil."

Terziler, salgına rağmen sağlık yatırımlarının durmayacağını kaydederek, halihazırda çok sayıda yeni saç ekim merkezi, estetik merkezi ve özel hastane projelerinin bulunduğunu bildirdi.

Servet Terziler, "Dünyanın sağlık alanında hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Estetik, Türkiye, Turizm, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Terziler: 'Türkiye, sağlık yatırımlarında dünyanın lider ülkesi olacak' - Son Dakika Ekonomi


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