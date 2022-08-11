Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep Havalimanı 'na getirildi. Şehit Şimşek'in cenazesini Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Şenay ve babası Erol Şimşek , yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.Şehidin cenazesi, öğlende Yeşilkent Mezarlığı 'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in cenazesi Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.