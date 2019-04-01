Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Teröristlere Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatında Kuzey Irak'taki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatında Kuzey Irak'taki terör hedefleri tam isabetle vuruldu. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Hakurk, Irak, TSK, Güncel
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