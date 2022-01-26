Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika

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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

TSKGV Hatay Fahri Tanıtım Kurulu Temsilci Rahmi Vardı, iki ilçede bulunan bin öğrenci ve ailelerine kışlık ayakkabı, mont, pantolon ve kazak dağıtımı yaptıklarını söyledi.

TSKGV olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini dile getiren Vardı, bağışçıların gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.